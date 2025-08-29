Подпишись
Дорожное строительство

На трассе М-4 «Дон» началась масштабная реконструкция

В Ростовской области стартовал один из крупнейших дорожных проектов последних лет для региона: реконструкция трассы М-4 «Дон». Планируется расширение магистрали, строительство новых путепроводов и обновление мостов, чтобы увеличить пропускную способность дороги и повысить её безопасность.

На федеральной трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с югом России и Черноморским побережьем, ведётся строительство четырёх путепроводов и реконструкция нескольких десятков мостовых сооружений.  

Два новых путепровода строят в Каменском районе на 936-м и 939-м километрах трассы Дон. Источник gazetapik.ru

Новые объекты появятся на 936-м и 939-м километрах в Каменском районе, а также на 1013-м и 1023-м километрах в Октябрьском районе. Каждый из них станет частью будущих транспортных развязок. Подрядчики уже монтируют опоры и готовят площадки под пролётные строения.  

Параллельно реконструируются участки трассы с 944-го по 1002-й километр в Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах: идёт демонтаж старых конструкций и подготовка к установке новых.  

Утвержденные альтернативные (бесплатные маршруты) в объезд платника с 933 по 1024 км трассы М-4 Дон Источник gazetapik.ru

Проект охватывает более 90 км — с 933-го по 1024-й километр трассы. В его рамках предусмотрено:  - расширение дороги до шести полос,  - строительство 4 новых путепроводов,  - реконструкция 16 мостов и путепроводов,  - возведение в общей сложности 20 искусственных сооружений.  

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность трассы и сократить время в пути на юг к морю. По данным госкомпании «Автодор», даже в период пиковых летних нагрузок движение останется стабильным.  
Кроме М-4, в регионе готовятся новые проекты: в следующем году начнётся ремонт подъездных дорог к Ростову и модернизация северного обхода города. К 2026 году стартует строительство трассы «Орбитальная-2», которая соединит северные районы Ростова-на-Дону и станет частью транспортного каркаса агломерации.  

