На трассе М-4 «Дон» началась масштабная реконструкция
В Ростовской области стартовал один из крупнейших дорожных проектов последних лет для региона: реконструкция трассы М-4 «Дон». Планируется расширение магистрали, строительство новых путепроводов и обновление мостов, чтобы увеличить пропускную способность дороги и повысить её безопасность.
На федеральной трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с югом России и Черноморским побережьем, ведётся строительство четырёх путепроводов и реконструкция нескольких десятков мостовых сооружений.
Новые объекты появятся на 936-м и 939-м километрах в Каменском районе, а также на 1013-м и 1023-м километрах в Октябрьском районе. Каждый из них станет частью будущих транспортных развязок. Подрядчики уже монтируют опоры и готовят площадки под пролётные строения.
Параллельно реконструируются участки трассы с 944-го по 1002-й километр в Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах: идёт демонтаж старых конструкций и подготовка к установке новых.
Проект охватывает более 90 км — с 933-го по 1024-й километр трассы. В его рамках предусмотрено: - расширение дороги до шести полос, - строительство 4 новых путепроводов, - реконструкция 16 мостов и путепроводов, - возведение в общей сложности 20 искусственных сооружений.
Реконструкция позволит увеличить пропускную способность трассы и сократить время в пути на юг к морю. По данным госкомпании «Автодор», даже в период пиковых летних нагрузок движение останется стабильным.
Кроме М-4, в регионе готовятся новые проекты: в следующем году начнётся ремонт подъездных дорог к Ростову и модернизация северного обхода города. К 2026 году стартует строительство трассы «Орбитальная-2», которая соединит северные районы Ростова-на-Дону и станет частью транспортного каркаса агломерации.
