Балтийск принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай-Европа

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11 ноября 2019 года Балтийск (Калининградская область) принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай-Европа

Подача вагонов прошла на железнодорожном паромном комплексе в Балтийске. В составе поезда, следующего по маршруту Сиань — Калининград — Гамбург, находились 42 сорокафутовых контейнера (84 TEU) с товарами народного потребления, автомобильными запчастями и компьютерным оборудованием. Груз был доставлен из Китая всего за 8 дней.

Новый мультимодальный проект реализует Калининградская железная дорога совместно с АО «ОТЛК ЕРА». Соответствующее международное соглашение было подписано в 2018 году.

Также руководством области проведены переговоры с руководством немецкого порта Засниц по вопросу возобновления паромного сообщения с Балтийском.

В Балтийске был произведен перегруз контейнеров на фидерные суда, которые доставят грузы в Германию — на железнодорожно-портовый терминал Мукран/Засниц. Это единственный порт в Западной Европе, располагающий путевыми и перевалочными устройствами для железнодорожных вагонов российской широкой колеи.

Как отметило руководство Калининградской железной дороги, мультимодальные перевозки планируют организовать на постоянной основе. Проектом предусмотрена отправка встречных поездов, следующих из Германии в Китай с перегрузом контейнеров на терминалах Мукран/Засниц и Балтийск.