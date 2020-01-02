Балтийск принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай-Европа
11 ноября 2019 года Балтийск (Калининградская область) принял первый контейнерный поезд по маршруту Китай-Европа
Подача вагонов прошла на железнодорожном паромном комплексе в Балтийске. В составе поезда, следующего по маршруту Сиань — Калининград — Гамбург, находились 42 сорокафутовых контейнера (84 TEU) с товарами народного потребления, автомобильными запчастями и компьютерным оборудованием. Груз был доставлен из Китая всего за 8 дней.
Новый мультимодальный проект реализует Калининградская железная дорога совместно с АО «ОТЛК ЕРА». Соответствующее международное соглашение было подписано в 2018 году.
Также руководством области проведены переговоры с руководством немецкого порта Засниц по вопросу возобновления паромного сообщения с Балтийском.
В Балтийске был произведен перегруз контейнеров на фидерные суда, которые доставят грузы в Германию — на железнодорожно-портовый терминал Мукран/Засниц. Это единственный порт в Западной Европе, располагающий путевыми и перевалочными устройствами для железнодорожных вагонов российской широкой колеи.
Как отметило руководство Калининградской железной дороги, мультимодальные перевозки планируют организовать на постоянной основе. Проектом предусмотрена отправка встречных поездов, следующих из Германии в Китай с перегрузом контейнеров на терминалах Мукран/Засниц и Балтийск.
Читайте также...
- Контейнерный поезд доставил груз из Китая в Калининград по новому маршруту
- На Балтийский флот поставлен модернизированный вертолёт Ка-27М
- Минпромторг передал Калининграду 50 школьных автобусов и «скорых»