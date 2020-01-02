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Производство

Как делают литые алюминиевые диски на заводе ЛМЗ «СКАД» в Красноярском крае. Фоторепортаж

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Мировой рынок литых колесных дисков оценивается в 300 млн штук в год. Свою лепту в этот объем вносят и два крупнейших российских завода из Красноярского края: СКАД (г. Дивногорск), который выпускает около 1,2 млн колес в год, и КиК (г. Красноярск) — 2,5 млн штук. Тема интересная и касается многих, поэтому на один из этих заводов я и напросился в гости. Итак, наш сегодняшний герой ООО «Литейно-механический завод СКАД». Между прочим, среди их клиентов замечены, например, альянс Renault-Nissan, Volkswagen AG, Toyota Motor Corporation и др.

Более 70 фото и видео под катом.

ООО «Литейно-механический завод СКАД» было создано в 2002 году. Первую свою продукцию они выпустили в 2004 году, а с 2006 года начались поставки на автосборочные заводы. В 2008 году компания получила Q1 — статус от Ford Motor Company, т. е. они стали в один ряд с ведущими производителями автокомпонентов в мире. Сейчас их марку SKAD хорошо знают, как в России, так и в СНГ. Кроме, того есть поставки в Германию, Румынию, Индию и т. д. В апреле 2017 года завод вошёл в состав РУСАЛа.

2.

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3. Макет завода

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На автомобилях Aurus, также известном под названиями «Кортеж» и ЕМП (Единая модульная платформа), ездить пока не приходилось, зато теперь я знаю, где делают для них колёсные диски. Их как раз и производит наш завод СКАД" в партнёрстве с компанией ООО «КиК». Теперь надо и другие запчасти искать.

4.

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По своим прочностным характеристикам и массе эти колеса находятся посредине между литыми и коваными: они тяжелее кованых, но легче литых; прочнее литых, но уступают по этому параметру кованым. По цене они также дороже, чем литые, но существенно дешевле кованых.

5.

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Объемы производства колес для «гражданской» версии «Ауруса» пока невелики (до 500 колес в год), так как автомобиль ещё не поступил в свободную продажу.

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7. Вот они СКАДовские отличники.

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Алюминий сюда приходит, в основном, с Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), а также с ИркАЗа, в том числе выпускаемый под брендом ALLOW. Оба предприятия входят Группу РУСАЛ.

8.

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9.

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Бренд низкоуглеродного алюминия ALLOW был представлен РУСАЛом в 2017 году. Алюминиевая продукция под брендом ALLOW отличается существенно более низким «углеродным следом» — удельным объемом выбросов парниковых газов при производстве металла, чем в среднем по отрасли.

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Кстати, Россия занимает второе место в мире, после Китая, по производству алюминия. По итогам 2018 года наши заводы произвели 3,8 млн тонн алюминия.

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Первым делом идём в Плавильно-литейное отделение. Оно состоит из 2 корпусов, и включает в себя плавильный участок (состоит из 4 печей ИАТ (индукционная плавильная печь) 2,5, одного миксера сопротивления 5 тонн, 2 установок внепечного рафинирования АУВР и FOSECO, а также раздаточных ковшей). В первом корпусе установлены 10 литейных машин — 6 машин GIMA Amatic 800 и 4 — BORLI, 1 рентген-установка BOSELLO и вырубной пресс литника LPM. В другом корпусе находятся 4 литейные машины GIMA Amatic 800, 1 рентген-установка WRU TUNDER и установки для сверления литника.

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Завод «ЛМЗ «СКАД» — это предприятие полного технологического цикла производства литых алюминиевых дисков — от приготовления жидкого расплава алюминия до готовой продукции, которая сразу идет заказчикам. А ещё они и сами их проектируют и создают пресс формы для дальнейшей отливки колес, поэтому у них шикарное разнообразие и удивительный дизайн. Сами колеса производятся по технологии литья под низким давлением в автоматических литейных машинах с последующей подачей металла в пресс-форму.

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Здесь и плавится наш алюминий. Температура в таких печах достигает 1 000 С.

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Раздаточный ковш. Уже в расплавленный металл потом добавляют легирующие металлы и различные нужные присадки.

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Производство литых колес устроено относительно просто: жидкий металл, литейный сплав, подается в пресс-форму, там застывает, затем отливку всячески обрабатывают, покрывают и красят нужным составом и далее готовое колесо отправляется на склад.

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19. Полученный на этом этапе продукт отправляется в литейные машины.

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20. Литейные машины. Тут есть немецкие емкостью по 800 кг и итальянские — 1 100 кг.

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21. С одной заливки на немецких машинах можно получить от 20 до 50 колес в зависимости от дюйма, на итальянских машинах — до 60 колес.

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24. Солянка пресс-форм. Кстати, изготовлением пресс-форм и инструмента они обходятся своими силами.

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Сразу бросается в глаза, что предприятие максимально автоматизировано. Более того, на заводе установлена линия термоупрочения колес, аналогов которой в России пока нет.26.

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27. Вот так в литейной машине при помощи литья под низким давлением появляются новые колеса.

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28. Отливка или по другому заготовка будущего колеса.

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29. Литейная машина GIMA Amatic 800 (Германия)

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mr7meYYZAaU

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33. Участок термической обработки колес. Здесь осуществляется термическая обработка колес с целью получения необходимых прочностных свойств.

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Участок механической обработки.

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35. Здесь есть роботизированная автоматическая линия механической обработки литых алюминиевых колес. Один такой робот совершает до 15 операций в минуты и при этом на перекур ему не надо бегать :)

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Все станки завода, включая роботизированный комплекс, связаны единым конвейером, с которого колеса поступают на установки, позволяющие проводить 100-процентный контроль герметичности, проверку баланса колеса.

46.

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47.

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/R6uO84GDUto

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Участок опиловки и шлифовки колес.

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На опиловке убираются неровные кромки и другие недостатки, а при шлифовке происходит дальнейшая обработка лицевых поверхностей и бортовых закраин перед покраской.

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Компания SKAD сертифицирована в соответствии с международными стандартами качества ISO. Их диски прошли независимую экспертизу TUV SUD Automotive GMBH. Также колеса SKAD разрешены для эксплуатации в странах Западной Европы и США.

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53. На заводе работает 640 человек.

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55. После шлифовки колесо идёт на покрасочную линию.

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57. «СКАД» производит более 100 моделей автомобильных дисков, до 5 тыс. типоразмеров — от самых доступных, до премиум-класса.

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На всех этапах производства контроль с пристрастием. Так, например, химический состав кремний-алюминиевого сплава проверяется спектрометром. Автоматическая рентгеновская установка выявляет скрытые дефекты в готовых отливках. Из каждой партии колес один образец распиливают и анализируют в лаборатории металлографический шлиф на структуру сплава. Регулярно колеса помещают на стенд для оценки отклонения от заданных геометрических параметров в осевом и радиальном направлении. Например, при допустимом отклонении в 15 микрон колеса показывают результат 4 микрона. Лакокрасочное покрытие колес также регулярно проверяют на стойкость к механическому и химическому воздействию.

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59. Цех окраски

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Законченный вид колесным дискам придают во время окрашивания на автоматической линии известного производителя Eisenmann (Германия). При этом применяется передовая технология грунтования SAM (Self-assembling molecules, «самоопределяющиеся молекулы»), при которой происходит соединение грунта с поверхностью колеса на молекулярном уровне.

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64. Производительность линии — 5 500 колес в сутки. Цикл полностью автоматический.

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Эта современная немецкая линия окраски на заводе появилась в 2012 году.Тогда «СКАД» стал седьмым заводом в мире и первым в России обладателем такого уникального оборудования со специально разработанным технологическим процессом.

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68. Покраска одного колеса занимает где-то 5 часов.

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69. Финишная прямая. После сушки колеса по конвейеру двигаются на участок упаковки, где в очередной раз проверяется каждое колесо.

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70. И, наконец, упаковка готовой продукции.

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Недавно Роскачество при поддержке Минпромторга провело исследование алюминиевых колесных дисков. Продукция сразу четырех членов Алюминиевой Ассоциации — СКАД, КиК, Азов-ТЭК и Прома (торговые марки Skad, K&K, TechLine и Proma) — успешно прошла испытание на удар. По итогам теста, в ходе которого моделируется повреждение колеса при контакте с препятствием на дороге, эти автомобильные диски признаны отвечающими необходимым требованиям. В то же время колеса ряда других производителей испытаний не выдержали. Так, из 14 китайских брендов, участвовавших в тесте, пройти его смогли лишь 5, изделия остальных 9 оказались некачественными. Главная причина, что нечестные китайские производители, обычно используют недостаточное количество алюминия или некачественный алюминиевый сплав. Компания СКАД, работает в составе Объединённой компании «РУСАЛ», а это крупнейшая в мире компания по производству алюминия. Её заводы и представительства находятся в 19 странах на пяти континентах. Она производит около 6% всего алюминия в мире.

Источник: https://zavodfoto.livejournal.com/6437130.html

Красноярский край, ЛМЗ СКАД
  • -4
    Нет аватара Штехель
    03.01.2010:14:37

    А чего SLIK не упомянули в тестировании — лучшие отечественные кованные диски. Еще были раньше диски ВСМПО, но сейчас вроде они не выпускают ширпотреб. А так то SLIK самые рульные и крепкие из того что у нас продают.

    #1182273
    • 10
      Нет аватара Ветер
      03.01.2011:48:19

      в этой статье рассказывают про алюминиевое литье, а не про титанье, кованье, стальное штампье и прочие разновидности современных колесных дисков…

      #1182275
      • Нет аватара Штехель
        03.01.2022:22:37

        А что литой диск сильно отличается от кованного — тот же аллюминий, просто кто-то льет кто-то кует? Я в свое время купил ВСМПО просто потому что я точно знал что они значительно крепче любого литья и значительно дольше проживут при этом разница в цене была не особо велика. Потому для объективности в тестах должны быть как кованные диски так и импортные качественные аналоги, а не только китайское говно.

        #1182311
        • Vladimir Yaroslavsky Vladimir Yaroslavsky
          03.01.2023:02:34

          Уголь и алмаз и графит тоже по составу не сильно отличаются — углерод, однако. Но ИМХО кованые диски слишком крепкие для наших дорог (по крайней мере в Ярославле, после смены выборного мэра на назначенного варяга-ситименеджера — ямы множатся и увеличиваются в размерах). Влетишь в серьёзную яму и останешься без подвески (например, оторвёт крепление рычага к кузову). А в случае с литьём основной удар примет диск. В тоже время китайский пластилин слишком мягкий — задолбаешься прокатывать диски каждый сезон и трещины заваривать.

          #1182312
          • Нет аватара Штехель
            04.01.2021:07:59

            неудачное сравнение с алмазом, если уж брать аналогию — то из бытового можно сравнить нкухонные ножи — дешовый ширпотреб тупо нарезается из проката, хорошие острые и крепкие ножи изготавливают поковкой. Естественно потребительские свойства кованного ножа намного лучше .

            Относительно того что диски что-то там аммортизируют — это уже баян, настолько бредовый и так давно гуляющий по сети что даже не смешно. Диск не должен ничего аммортизировать — он не для того сделан, аммортизирует в автомобиле покрышка(именно поэтому она полая и накачана воздухом) и пружины или торсионы .

            Я купил ковку заместо штамповки именно потому что задолбался диски ровнять постоянно. Хорошие литые диски по своим свойствам близки к ковке, у ковки приимущество в меньшей массе (тоньше диск и спицы) — а уменьшение массы колеса(неподресоренной массы), уменьшает нагрузку на детали ходовой. И да в ЧР по ралли все гоняют на ковке, нагрузки там в разы больше от катания по городу и ни у кого рычаги не вырывает. Если от въеза в яму либо открытый люк у вас вырвало рычаг то явно места крепления сгнили, хотя допускаю что в некоторых авто они могут быть слабыми — но это уже проблемы конкретного авто и его конструкции. И да ковка так же гнется, как-то вылетел я на бровку на скоростит около 40кмч, один обод нормально так смяло.

            Отредактировано: Штехель~21:09 04.01.20
            #1182392
    • Нет аватара Bars
      04.01.2011:29:44

      ВСМПО отличные диски делал, у самого ковка их уже 12 лет без нареканий. К сожалению ВСМПО уже лет наверно как 6 не производит диски, оборудование продано одному из отечественных производителей колес, мне на ВСМПО говорили кому, я забыл.

      #1182338
  • 1
    Нет аватара termometrix
    03.01.2016:33:54

    +    

    Создатель вопросной технологии литья

    --------------------------------------------

    Академик Ангел Тончев Ба́левский (4 марта 1910, Троян — 15 сентября 1997, София) — болгарский инженер и изобретатель.

    В 1934 году окончил Высшую техническую школу в Брно.

    Свою профессиональную карьеру начал в качестве инженера-металлурга, после чего работал профессором в ряде европейских университетов.

    Балевски известен как основатель Болгарской академической школы в области металлургии и технологии. Ему удалось разработать агрегат для горячего брикетирования цветных металлов. Балевски создал также метод производства чугуна во вращающейся барабанной печи из сырья, добытого в Болгарии. Совместно с Иваном Димовым Балевски изобрёл способ литья с противодавлением, который совершил переворот в мировой металлургии. Является автором и соавтором более чем семи монографий и академических изданий.

    Председатель (Президент) Болгарской академии наук с 1968 по 1988 годы.

    Балевски избирался почётным и иностранным членом академий и научных обществ во многих странах, в том числе был избран иностранным членом Академии наук СССР (1971) и почётным членом Международной инженерной академии. В 1988 году он был сопредседателем Международной Академии Наук в Мюнхене, а в 1971 году был избран сопредседателем Пагуошского движения учёных за мир. За свои достижения и вклад в науку Ангел Балевски становился лауреатом ряда премий как в Болгарии, так и за рубежом. В частности, он был дважды удостоен болгарской Премии Димитрова, а также Ордена академических пальм и Большой золотой медали имени Ломоносова АН СССР. Был награждён советским орденом Дружбы народов (14.04.1980)

    В 1985 году он был удостоен награды за многообещающий научно-технический вклад, присуждаемый Фондом Кребера, Гамбург, Германия. Со специальным дипломом он получил награду в 800 000 западногерманских марок. Академик Балевский жертвует всю сумму государству на развитие металлургии.

    #1182289
  • 1
    Нет аватара termometrix
    03.01.2016:51:11

    Если у кого-то есть проблемы с доступом к СУН,вот коллега Human RS рекомендует

    Если по прежнему лагает, то попробуй вычисть кэш, куки и данные сеанса в браузере, и авторизоваться заново на сайте.

    Отредактировано: termometrix~16:52 03.01.20
    #1182290
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