Репортаж о ходе строительства завода «Арктик СПГ-2» и четвертой очереди завода «Ямал СПГ»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LwDedh8bD8I
Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев — 13%. Количество стран, которые потребляют СПГ, к настоящему времени увеличилось вдвое.
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