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Репортаж о ходе строительства завода «Арктик СПГ-2» и четвертой очереди завода «Ямал СПГ»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/LwDedh8bD8I

Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев — 13%. Количество стран, которые потребляют СПГ, к настоящему времени увеличилось вдвое.

Арктик СПГ-2, Ямал СПГ
  • Юрий Бурых
    04.01.2000:50:59

    Лапшу на уши не надо вешать. Сахалинская Энергия уже 10 лет отправляет СПГ за рубеж.

    #1182318
    • Badassgoliath Badassgoliath
      04.01.2009:07:36

      Сахалинская Энергия уже 10 лет отправляет СПГ за рубеж.

      Где тут противоречие с заметкой? Я её внимательно прочитал и такового не нашёл.

      Конечно, может в самом репортаже что-то сказали на эту тему, он недоступен для просмотра на этом ресурсе (отправляет на ютюб), так что дома посмотрю.

      #1182329
      • Human RS Human RS
        04.01.2017:19:40

        Где тут противоречие с заметкой? Я её внимательно прочитал и такового не нашёл.

        Текст был поправлен.

        #1182365
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Юрий Бурых
        04.01.2013:49:24

        Для возбудившихся форумских покемонов: в первоначальном комментарии к фильму утром (Сахалинского времени) были слова, что 3 года назад мы вообще не производили СПГ. Что я и прокомментировал.Сейчас текст скорректировали. Касательно Шеврона   . Для начала на уши себе шевроны пришейте, а потом комментируйте. Официальный сайт:[ссылки отключены]

        #1182356
        • Badassgoliath Badassgoliath
          04.01.2017:56:45

          Для возбудившихся форумских покемонов:

          Что это за лексикон?

          Для начала на уши себе шевроны пришейте, а потом комментируйте.

          «Форумских покемонов», говорите? Понятно.

          #1182369
      • Юрий Бурых
        04.01.2013:52:05

        Ссылка на сайт не прошла:[ссылки отключены]

        #1182357
  • Нет аватара Байкал57
    04.01.2014:18:42

    Свои технологии по СПГ хоть и малые(1 млн.тн в год) но наше все компрессоры и прочие толстостенные дела с обменниками. Тут вторая часть просится, народ должен как в метро Москвы по графику:SSJ-100из областного центра на Сабетту, далее на новом 40 местном Ми-38 до городка вахтовиков и через две недели за полдня(ночи) назад домой в Центральной России или Западной Украине/Белоруссии.

    #1182359
  • Vladimir Atanassov Vladimir Atanassov
    05.01.2016:15:07

    Фантастика!

    Спасибо за материал!

       

    #1182438
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