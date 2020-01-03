Репортаж о ходе строительства завода «Арктик СПГ-2» и четвертой очереди завода «Ямал СПГ»

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Россия опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа в Европу. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев — 13%. Количество стран, которые потребляют СПГ, к настоящему времени увеличилось вдвое.