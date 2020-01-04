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Детские сады и школы

В Краснодарском крае открыта новая школа

 © c.radikal.ru

2 сентября 2019 года в Приморско-Ахтарске состоялось торжественное открытие нового здания общеобразовательной школы № 1 на 350 мест. Школа построена в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Школа оснащена передовыми современными образовательными технологиями: VR-классы для возможности изучения образовательных предметов (биологии, географии, химии, физики и т. д.), интерактивный скалодром, интерактивные лаборатории, класс робототехники.

 © prahtarsk.ru
Источник: http://www.prahtarsk.ru/presscenter...ko-akhtarskom-rayone/?type=original

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Краснодарский край, школа
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