В «Сириусе» открылась средняя специальная музыкальная школа

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Средняя специальная музыкальная школа «Сириус», недавно открывшаяся на первой федеральной территории, собрала юные таланты со всей России. Ученики осваивают уникальную образовательную программу под руководством высококлассных педагогов.

Здание Школы находится на территории Образовательного центра «Сириус» на первой береговой линии с живописным видом на море. В школе более 50 учебных и музыкальных классов, оснащенных оборудованием и музыкальными инструментами ведущих мировых брендов. В ней также создан концертный зал на 300 мест, гримерные комнаты, фонотека, студия звукозаписи.

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