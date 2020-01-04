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Агропром и пищевая промышленность

«Крымская фруктовая компания» закладывает фруктовые сады площадью до 500 гектаров

 © crimea-news.com

АО «Крымская фруктовая компания» построила пруд-накопитель объемом полмиллиона кубометров для орошения нового яблоневого сада. Об этом рассказал руководитель компании Сергей Попенков.

«Строительство пруда-накопителя на 500 тысяч кубометров реализовано практически за год. Оно включало не только строительство самого пруда-накопителя, но и посадку сада. Весной мы посадили половину площади, закончили посадку осенью. Строительство ставка закончили в декабре, сейчас ведется благоустройство территории», — сообщил Попенков.

В настоящее время яблони высажены на площади 146 гектаров. Часть саженцев была завезена из Италии, остальные — крымские из собственных питомников. В компании рассчитывают собирать не менее 60 тонн с гектара. В дальнейшем общая площадь садов вокруг пруда-накопителя будет доведена до 500 гектаров.

На реализацию проекта компания получила 98 млн рублей субсидий из бюджета — это на 80% покрыло затраты предприятия. В эту сумму входит не только строительство самого пруда-накопителя, но и прокладка трубопроводов под капельное орошение, узлы и все остальное.

Пруд наполняется за счет скважин. Пока подача воды ведется из двух, в дальнейшем их будет восемь. Из пруда-накопителя вода будет поступать в систему капельного орошения. «Сейчас запустили две скважины, лицензионно разрешенный с двух скважин забор воды — 100 кубов в час. Арифметически — полгода потребуется, чтобы его заполнить, если двумя скважинами», — рассказал Попенков.

Сезон полива длится с мая по конец сентября. Расход воды на один полив составляет 40 куб. метров на гектар, поливаются посадки в среднем раз в два дня. Попенков отметил, что использование капельного орошения позволяет сократить расход воды в десять раз. В дальнейшем для защиты насаждений будет смонтирована противоградовая сетка. Директор предприятия пояснил, что кроме защиты от града, она позволяет снизить испаряемость влаги и защитить яблони от солнечных ожогов.

АО «Крымская фруктовая компания» — одно из крупнейших растениеводческих предприятий республики. Общая площадь садов составляет 1 780 гектаров, 1 370 из них — яблоневые.
Источник: https://crimea-news.com/society/2019/12/26/589810.html

Крым, садоводство, Крымская фруктовая компания
  • Нет аватара Александр У.
    04.01.2010:25:10

    Ждём Крымские яблоки! А также Краснодарские и любые другие, выращенные в России… Чтоб поляки подавились своими яблоками…

    #1182333
  • Нет аватара Байкал57
    04.01.2010:51:44

    Белорусы полякоговорящие достали мошенничать польскими яблоками с 2014 г. с санкций на ЕС. Куплены все их конролирующие надзоры, любую печать и справку без проблем и крышуют их на телефонах и эл.почтах по запросам коллег из России. Цена была 1,2мрлд.евро в год пшекяблок в Россию от Крыма-Кавказа до Ямала.

    #1182335
  • shigorin shigorin
    04.01.2019:54:04

    ставка

    Пруда.

    Желаю Сергею скорейшего выздоровления от украинизмов    

    #1182383
  • Евгений Скиф 82RUS Евгений Скиф 82RUS
    05.01.2009:59:45

    Село Петровка, Красногвардейский район, Республика Крым, Россия.

    Думал с. Приветное, Кировского р-на, но у них накопитель на 200 тыс. м³, да и насаждений меньше 200 га.

    На такую площадь стоит задуматься и о переработке/хранении.

    #1182421
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