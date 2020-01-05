Новая спортивная арена открыта в Москве

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Спортивная арена в составе МФК Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола FIVB. В составе объекта — два тренировочных поля общей площадью 1,6 тыс. кв. м, медико-восстановительный центр, оздоровительный центр с тренажерным и ОФМ-залами, зоны для спортивных комментаторов, конференц-зал и пресс-центр. Арена спроектирована по принципу «трансформера», что позволяет также проводить здесь соревнования по баскетболу и мини-футболу. Кроме того, в центральной части объекта на высоте 16 метров установлен светодиодный экран для трансляции информации. Для посетителей арены организована отдельная парковка. Собственная инфраструктура проекта дополнена административно-офисным зданием и коммерческими площадями на первых этажах, которые оборудованы отдельными входными группами.

© sdelanounas.ru

© sdelanounas.ru