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Интернет, 17 декабря 2019 года. Яндекс представил «Вегу» — большое поисковое обновление. Теперь Яндекс точнее и быстрее отвечает на запросы, а также учитывает сигналы от асессоров-экспертов при обучении поискового алгоритма. Люди могут решать с помощью Яндекса гиперлокальные задачи — находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме. «Вега» объединяет более полутора тысяч улучшений, добавленных в поиск за последний год.

«Сегодняшнее обновление — итог работы большой команды в течение года. Оно отражает наше видение того, каким должен быть современный поиск: умным, технологичным и готовым помочь в любом месте и в любой ситуации, — говорит руководитель поискового портала Яндекса Андрей Стыскин. — В этом обновлении мы соединили передовые разработки Яндекса — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов. Пользователи своим выбором подтверждают, что мы на верном пути. Доля поиска Яндекса на всех платформах сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%".

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© hsto.org

Улучшения в «Веге» распределяются по четырём ключевым направлениям:

Повышение качества поиска

Яндекс научился составлять поисковую базу с помощью нейросетей — они распределяют документы из базы по «смысловым кластерам». Такой подход даёт выигрыш во времени и вычислительных ресурсах. За счёт высвобождения ресурсов поисковую базу удалось увеличить вдвое. Теперь поиск находит даже страницы, которые могут потребоваться людям 1-2 раза в год.

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Мгновенные ответы

В мобильном поиске появилась технология предварительной загрузки результатов поиска (пререндеринг). Она угадывает, каким будет полный текст запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова. Технология позволяет сформировать результаты поиска заранее и мгновенно показать их пользователю, когда он нажмёт кнопку «Найти». Это экономит время, особенно при медленном интернете.

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Экспертный поиск

Яндекс внедрил новый алгоритм ранжирования и обзавёлся асессорами-экспертами. Каждый такой асессор — профессионал в той или иной области. Например, асессор-гидролог понимает, как объяснить процесс [образования двухэтажных рек], и может квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на эту тему. Вердикты асессоров-экспертов — ключевой сигнал для обучения нового алгоритма. Также Яндекс запускает сервис Кью, где учёные, профессионалы и просто разбирающиеся люди отвечают на вопросы пользователей. Оценки асессоров-экспертов и объяснения от специалистов из Кью позволяют получить полный и понятный ответ даже на сложные запросы.

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Гиперлокальность

Яндекс обновил сервисы Район и Услуги. В Районе появились чаты, где могут общаться жители одного и того же дома, а Услуги научились показывать предложения услуг на карте. Теперь к Яндексу можно обращаться с задачами, которые раньше решались в основном в офлайне: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника, готового приехать в течение получаса.

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Пост сделан с содействием блогера Human RS!