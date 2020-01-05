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Информационные технологии

Яндекс запустил новую версию поиска — «Вега»

 © b.radikal.ru

Интернет, 17 декабря 2019 года. Яндекс представил «Вегу» — большое поисковое обновление. Теперь Яндекс точнее и быстрее отвечает на запросы, а также учитывает сигналы от асессоров-экспертов при обучении поискового алгоритма. Люди могут решать с помощью Яндекса гиперлокальные задачи — находить нужное в конкретном микрорайоне, квартале или даже доме. «Вега» объединяет более полутора тысяч улучшений, добавленных в поиск за последний год.

«Сегодняшнее обновление — итог работы большой команды в течение года. Оно отражает наше видение того, каким должен быть современный поиск: умным, технологичным и готовым помочь в любом месте и в любой ситуации, — говорит руководитель поискового портала Яндекса Андрей Стыскин. — В этом обновлении мы соединили передовые разработки Яндекса — новую систему хранения веб-документов, технологию предзагрузки результатов поиска и множество других решений — с обучением алгоритма с помощью асессоров-экспертов. Пользователи своим выбором подтверждают, что мы на верном пути. Доля поиска Яндекса на всех платформах сейчас составляет 57,9%, а доля на Android — самой популярной в России мобильной ОС — за год выросла на 4,8 процентных пункта и достигла 54,7%".

 © hsto.org

 © hsto.org

Улучшения в «Веге» распределяются по четырём ключевым направлениям:

Повышение качества поиска

Яндекс научился составлять поисковую базу с помощью нейросетей — они распределяют документы из базы по «смысловым кластерам». Такой подход даёт выигрыш во времени и вычислительных ресурсах. За счёт высвобождения ресурсов поисковую базу удалось увеличить вдвое. Теперь поиск находит даже страницы, которые могут потребоваться людям 1-2 раза в год.

 © hsto.org

Мгновенные ответы

В мобильном поиске появилась технология предварительной загрузки результатов поиска (пререндеринг). Она угадывает, каким будет полный текст запроса, в момент, когда человек только набирает первые слова. Технология позволяет сформировать результаты поиска заранее и мгновенно показать их пользователю, когда он нажмёт кнопку «Найти». Это экономит время, особенно при медленном интернете.

 © naked-science.ru

Экспертный поиск

Яндекс внедрил новый алгоритм ранжирования и обзавёлся асессорами-экспертами. Каждый такой асессор — профессионал в той или иной области. Например, асессор-гидролог понимает, как объяснить процесс [образования двухэтажных рек], и может квалифицированно оценить, насколько хорошо веб-страницы отвечают на запросы на эту тему. Вердикты асессоров-экспертов — ключевой сигнал для обучения нового алгоритма. Также Яндекс запускает сервис Кью, где учёные, профессионалы и просто разбирающиеся люди отвечают на вопросы пользователей. Оценки асессоров-экспертов и объяснения от специалистов из Кью позволяют получить полный и понятный ответ даже на сложные запросы.

 © rozetked.me

Гиперлокальность

Яндекс обновил сервисы Район и Услуги. В Районе появились чаты, где могут общаться жители одного и того же дома, а Услуги научились показывать предложения услуг на карте. Теперь к Яндексу можно обращаться с задачами, которые раньше решались в основном в офлайне: от поиска сбежавшего кота до вызова на дом сантехника, готового приехать в течение получаса.

 © hsto.org

 © droider.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!
Источник: https://yandex.ru/blog/company/vega

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информационные технологии, инновации, Яндекс
  • Нет аватара elron
    05.01.2006:10:56

    не знаю, прочитают ли это люди из яндекса --- но в поисковике крайне не хватает вот какого функционала. надо дать пользователю возможность ранжировать результаты поиска. то есть объявить третью (к примеру) ссылку подходящей по теме, а вторую ссылку --- мусором. зачем это надо: очень часто приходится по 10 раз в день искать одно и то же; если при этом много мусора в поисковой выдаче (а его почт всегда много), то тратится много времени.

    #1182411
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара s11417
        05.01.2009:44:55

        ну вы то наверняка пользуетесь худым свином, Гуглом.

        #1182417
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
  • Нет аватара Инженер2015
    05.01.2009:57:27

    зачётное название «ВЕГА»    

    рад за Яндекса, что не останавливаются на достигнутом…

    надо бы смелее выходить на западные рынки поиска, у них по большому счёту вообще нет выбора…гугль и всё

    #1182420
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара Инженер2015
        05.01.2010:32:01

        Реальность показала, что никому это не интересно, а интересно контролировать и пилить.

        это скорее в адрес американских корпораций типа гугл или фейсбук, которые к тому же пропихивают политику США, блокируя неугодные запросы поиска и аккаунты российских неугодных СМИ

        #1182424
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Нет аватара fales
            05.01.2014:18:21

            Яндекс занимается абсолютно тем же самым, пропихивая российскую политическую повестку.

            Это точно неверно. Новостной агрегатор Яндекса выразителем проправительственной пропаганды не является. Скорее уж можно заподозрить его (агрегатор) в противоположных тенденциях

            #1182433
            • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Badassgoliath Badassgoliath
            05.01.2018:03:37

            пропихивая российскую политическую повестку.

            Если под этим имеется ввиду пророссийская позиция (а другой, по моему мнению, у российской компании и быть не может), то всё как раз наоборот. Вывод: это ещё вопрос, чей там этот Яндекс.

            #1182442
            • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
              • Evgeniy-101 Evgeniy-101
                05.01.2021:15:22

                Это у РБК-то НЕЙТРАЛЬНЫЕ подборки???

                Отредактировано: Evgeniy-101~21:15 05.01.20
                #1182461
              • Нет аватара RadioDOT
                06.01.2009:38:26

                о, аберрации детектед    )

                #1182489
  • Alex Mur
    05.01.2014:21:53

    Что у Яндекса, что у Гугла, с каждым обновлением поиск работает всё хуже и хуже. Яндекс умудрился еще и расширенные возможности поиска выкинуть, видимо, в расчете на свой хваленый «искусственный интеллектуальный поиск», который по факту является недоделанный недоноском, страдающим кретинизмом.

    То, что несколько лет назад находилось с полтычка, сейчас можно вообще на найти…

    Но красивенькие презентации делать научились, этого не отнять…

    Отредактировано: Alex Mur~14:24 05.01.20
    #1182434
    • Нет аватара gritsevsky
      05.01.2015:05:56

      Что у Яндекса, что у Гугла, с каждым обновлением поиск работает всё хуже и хуже.

      То, что несколько лет назад находилось с полтычка, сейчас можно вообще на найти…

      Упадок поисковиков начался не пару лет назад, а гораздо раньше. Лет пять уже если не больше что Яндекс, что Гугл ищут не то что я хочу найти, а то что они хотят мне подсунуть. А я еще помню когда поисковики искали именно то что запрашиваешь. Правда было это лет 10 — 20 назад.

      #1182435
      • Alex63 Alex63
        06.01.2016:29:55

        Cейчас к сожалению развелось горе-копирайтеров, которые по любому вопросу вбрасывают океан воды. Это сильно усложняет поиск.

        #1182522
  • Нет аватара Сергей К.
    05.01.2023:25:44

    Браво! Так держать!

    #1182466
  • Путник У Ворот Зари Путник У Ворот Зари
    06.01.2011:38:15

    вспомнил дердскрий радиозавод «Вега».

    #1182496
  • Нет аватара kerosene
    06.01.2011:44:51

    Все что вам нужно знать про «Яндекс»:

    Головной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах в 2004 году акционерное общество Yandex N.V.

    #1182497
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