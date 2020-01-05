В 2019 году дальняя авиация пополнилась пятью модернизированными Ту-95МС
https://function.mil.ru/files/morf/SAV550.jpg © function.mil.ru
«При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование. Отмечу, что современные, системы управления и вооружение наших модернизированных самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами», — сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
В 2020 году дальняя авиация пополнится 6-ю модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.
В 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. В состав дальней авиации вошли 5 модернизированных самолетов Ту-95МС. С соединениями и частями дальней авиации, а также подразделениями обеспечения проведено более 40 учений различного уровня.
В течение года экипажи дальней авиации налетали около 20 тысяч часов, при этом средний налёт на экипаж составил более 100 часов.
В 2019 году впервые был выполнен совместный полет на воздушное патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-95мс дальней авиации ВКС России и стратегическими бомбардировщиками Хун-6к военно-воздушных сил Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в рамках развития двухстороннего военного сотрудничества и отработки вопросов взаимодействия между странами стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили полеты с использованием аэродромов в ЮАР.
Читайте также...
- Новые самоходные орудия «Нона-СВК» поступили в мотострелковую бригаду ЦВО
- В российской армии за шесть лет стало в 30 раз больше крылатых ракет
- Базы Хмеймим и Тартус в Сирии оснастили спортивными тренажёрами для военнослужащих
05.01.2015:55:20
05.01.2023:30:23
06.01.2014:52:39
05.01.2017:17:41
05.01.2017:57:08
05.01.2019:09:00
05.01.2019:14:01
05.01.2023:39:18
06.01.2008:04:20
06.01.2009:14:42