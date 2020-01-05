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Армия и Флот

В 2019 году дальняя авиация пополнилась пятью модернизированными Ту-95МС

https://function.mil.ru/files/morf/SAV550.jpghttps://function.mil.ru/files/morf/SAV550.jpg © function.mil.ru

«При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование. Отмечу, что современные, системы управления и вооружение наших модернизированных самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами», — сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В 2020 году дальняя авиация пополнится 6-ю модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС.

В 2019 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100 процентов. В состав дальней авиации вошли 5 модернизированных самолетов Ту-95МС. С соединениями и частями дальней авиации, а также подразделениями обеспечения проведено более 40 учений различного уровня.

В течение года экипажи дальней авиации налетали около 20 тысяч часов, при этом средний налёт на экипаж составил более 100 часов.

В 2019 году впервые был выполнен совместный полет на воздушное патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-95мс дальней авиации ВКС России и стратегическими бомбардировщиками Хун-6к военно-воздушных сил Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в рамках развития двухстороннего военного сотрудничества и отработки вопросов взаимодействия между странами стратегические ракетоносцы Ту-160 впервые выполнили полеты с использованием аэродромов в ЮАР.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12269606@egNews

ВС РФ, дальняя авиация, Ту-95мс
  • exhausted1987 exhausted1987
    05.01.2015:55:20

    5 в том году, 6 в этом. Нормальный темп, до конца текущей ГПВ все должны стать МСМ.

    #1182437
    • Нет аватара Tcheluskin
      05.01.2023:30:23

      Как я понимаю, эта модернизация пока ещё не «МСМ», а только добавление возможности использовать ракеты большой дальности Х-101/102 на внешней подвеске.

      А 1-й «МСМ» с новой РЛС, БРЭО, РЭБ, двигателем и доработанным бомбоотсеком должен был быть только выкачен в конце 2019 (пруфы: раз, два); видимо, перенесли на 2020. Выполнена половина программы испытаний модернизированного двигателя НК-12МПМ для него (новые винты «АВ-60Т», виброизолирующие устройства).

      Отредактировано: Tcheluskin~23:54 05.01.20
      #1182467
      • Нет аватара Гарвиль Локен
        06.01.2014:52:39

        В Википедии пишут, что по состоянию на 2018 год на вооружении состоит 14шт. — ТУ95МСМ.

        #1182512
  • Нет аватара Захарка
    05.01.2017:17:41

    Интересно, там «стеклянную кабину» замутили?

    #1182440
  • Badassgoliath Badassgoliath
    05.01.2017:57:08

    Любопытно, почему его не использовали для бомбометания в Сирии? В заметки написано про бомбы, надо полагать, он мог бы довезти до целей гораздо больше бомб за раз, чем Ту-22.

    Upd: я тут почитал по теме — не сильно-то у них грузоподъёмность отличается, оказывается. А вот дальность — сильно.

    Отредактировано: Badassgoliath~23:13 05.01.20
    #1182441
    • Нет аватара Paul-NSK
      05.01.2019:09:00

      Вы шутите? Хотите вместо относительно точных проводить ковровые бомбардировки? Если вам не жалко сирийцев, пожалейте хотя бы бомбы — эффективность таких бомбардировок против небольших мобильных групп, мягко говоря, невелика.

      #1182449
      • Комментарий удален
    • Нет аватара Юрген
      05.01.2019:14:01

      Использовали. Только не для бомбометания, а для нанесения ракетных ударов.

      #1182450
    • Anton Sorokin Anton Sorokin
      05.01.2023:39:18

      Ту-95МС — является стратегическим ракетоносцем! Именно ракетоносцем!

      Самолётов Ту-22 на вооружении Дальней авиации НЕТ! Есть дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3! Ту-22 и Ту-22М3 принципиально разные машины!

      #1182468
      • Badassgoliath Badassgoliath
        06.01.2008:04:20

        Ту-95МС — является стратегическим ракетоносцем! Именно ракетоносцем!

        В заметке упомянуты и бомбы, я комментировал заметку и ничего не выдумал сам:

        "При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование. Отмечу, что современные, системы управления и вооружение наших модернизированных самолетов в разы улучшили точностные характеристики поражения целей бомбами, управляемыми и крылатыми ракетами", — сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

        *

        Ту-22 и Ту-22М3 принципиально разные машины!

        О том, что эти машины разные, мне известно. Просто когда набираешь текст на телефоне, поневоле стремишься обойтись минимумом символов, в особенности там, где требуется переключение регистров.

        Отредактировано: Badassgoliath~08:06 06.01.20
        #1182486
        • Anton Sorokin Anton Sorokin
          06.01.2009:14:42

          Бомбы для Ту-22М3,крылатые ракеты для Ту-95МС И Ту-160 и т.д! Командующий ДА говорил про все типы кораблей,а не только про модернизацию Ту-95МС…

          По поводу телефона,не ленитесь и пишите грамотно,а то бред какой-то получается…))!

          Отредактировано: Anton Sorokin~09:18 06.01.20
          #1182488
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