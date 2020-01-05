Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Греция
Грецияи Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток».
Первого января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 миллионов евро. Используется новая точка «Странджа 2» на границе с Турцией.
По состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом болгарские власти могут при необходимости также использовать потенциал этого газопровода.
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