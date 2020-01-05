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Экспорт

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

 © static.mk.ru

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток».

Первого января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 миллионов евро. Используется новая точка «Странджа 2» на границе с Турцией.

По состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы. При этом болгарские власти могут при необходимости также использовать потенциал этого газопровода.
Источник: https://ria.ru/20200105/1563128933....rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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экспорт, "Турецкий поток"
  • Badassgoliath Badassgoliath
    06.01.2008:16:14

    Греция и Северная Македония

    «Северная Македония» — это бывшая «просто Македония», которую переименовали для того, чтобы Греция не возражала против втаскивания её (Македонии) в НАТО?

    Отредактировано: Badassgoliath~08:17 06.01.20
    #1182487
    • Нет аватара alvi
      06.01.2012:44:57

      "Северная Македония" — это бывшая «просто Македония», которую переименовали для того, чтобы Греция не возражала против втаскивания её (Македонии) в НАТО?

      Она самая.

      #1182502
    • Нет аватара nabludatel71
      06.01.2014:19:49

      "Северная Македония" — это бывшая «просто Македония"

      Ну, была она не «просто Македонией», а «Бывшей Югославской Республикой Македония», так что это ещё по-божески получилось.    

      #1182509
  • Нет аватара Гарвиль Локен
    06.01.2014:54:34

    А про объемы поставок есть информация?

    #1182513
    • Нет аватара Иван Кутузов
      06.01.2016:45:05

      Надо полагать, что не очень большие, раз Израиль с Кипром и Грецией подписали соглашение о постройке еще одной трубы с израильщины. Хотя, им могут это и не позволить — тут сошлись общие интересы и России и США.

      Отредактировано: Иван Кутузов~16:47 06.01.20
      #1182523
  • Павел П Павел П
    06.01.2017:07:55

    Враньё. Транзитная труба по Болгарии не готова. Есть только подсоединение до станции «Странджа 2», это всего 11 км трубы до Болгарии. На настоящий момент:

    С 1 января точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии по договоренности с российской стороной изменена, это точка «Странджа 2″, газ будет поступать с территории Турции. Финансовый анализ показывает, что получение газа из Турции позволит добиться ежегодной экономии около 70 млн левов (около €35 млн) и снизить цену для потребителей на около 5%.» Это если что министр энергетики Теменужка Петкова.

    Петкова уточнила, что строительство «Балканского потока» продолжается «полным ходом». «Работы по строительству газопровода через территорию Болгарии продолжаются полным ходом на трех участках, общей протяженностью 150 км, на трассу газопровода доставлено более 17 тыс. труб, общей длиной 215 километров. Строительство газопровода идет максимально быстрыми темпами и строго по графику. Мы выполним свои обязательства"

    «На базе зарезервированных мощностей газотранспортной сети мы готовы транспортировать газ для наших соседей в Грецию и Северную Македонию, инфраструктура на границе с Румынией, откуда традиционно поступал российский газ, продолжает работать. Принять решение о том, какое направление для потоков газа будет использовано, должны наши российские партнеры», — заявил исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

    То есть транзита по Болгарии из Турецкого потока нет, есть только приём газа для внутреннего потребления. Ориентировочно транзит по Болгарии откроют если не ошибаюсь в марте этого года, а полностью закончат сеть в следующем году. Этот газ про которой идёт речь в статье идёт через Украину по старой болгарской инфраструктуре.

    Отредактировано: Павел П~17:14 06.01.20
    #1182525
    • Нет аватара Иван Кутузов
      06.01.2019:40:29

      Ну, журналист неправильно написал. Не «по Турецкому потоку», а «из Турецкого потока» — в такой редакции новость сами болгары подтверждают.

      #1182529
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