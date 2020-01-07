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Детские сады и школы

В селе Хара Якутии открыта новая школа на 220 мест

 © ysia.ru

В преддверии Нового года в селе Хара Мегино-Кангаласского улуса распахнуло свои двери новое здание Харанской спортивной школы им. И.Г. Игнатьева общей площадью свыше 5 тыс. кв. метров.

Общая проектная стоимость строительства составила порядка 500 млн рублей. Школа построена в рамках реализации национального проекта «Образование» с привлечением средств из федерального бюджета.

В настоящее время в школе обучаются 198 учащихся из 13 улусов республики. Школьники занимаются здесь вольной борьбой, легкой атлетикой, боксом, национальными видами спорта и шашками. Харанская спортивная школа неоднократно становилась победителем российских и региональных конкурсов.

 © sakha.gov.ru

 © sakha.gov.ru

 © sakha.gov.ru

 © sakha.gov.ru

 © sakha.gov.ru

 © sakha.gov.ru
Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3109288

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Якутия, новая школа, сельская жизнь
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