В селе Ючюгэй Оймяконского района Якутии открыли новую школу
Новый школьный комплекс, рассчитанный на 60 учащихся, стал результатом успешного завершения строительства в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этому проекту юные жители села получили современное образовательное пространство, оснащенное всем необходимым оборудованием для качественного образовательного процесса.
Сегодня школа реализует программы дополнительного образования для детей и взрослых. На ее базе работает Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», где реализуются программы внеурочной деятельности «Я конструирую робота», «Креативное мышление», «Логика в информатике», «Чудеса физики», «Многоликая химия». Ученики школы принимают активное участие в предметных олимпиадах и научно-практических конференциях.
