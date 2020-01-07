В Вологодской области открыт центр поддержки одаренных детей

© vologda-oblast.ru

В ноябре 2019 года открыт Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи области, на базе которого ежегодно будет заниматься около 4000 ребят из разных уголков Вологодской области.

Центр располагается на трех площадках. На площади в полторы тысячи квадратных метров находятся три лаборатории по химии, физике и биологии, современные лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию, а также зона коворкинга. Особый интерес юных биологов вызывает «живая фитостена», на которой высажено несколько видов растений.

Часть лабораторий и аудиторий разместились также на базе «Вологодского многопрофильного лицея», который стал оператором Центра, а жить одаренные дети будут в современном кампусе «Вологодского института развития образования».

Образовательные программы центра рассчитаны на школьников с 5 по 11 классы.

Ежегодно обучение здесь будут проходить до 900 ребят на профильных сменах. Каждая из них будет длиться 14 — 21 день. Кроме того, в течение всего учебного года будут вестись программы по дистанционной подготовке школьников к предметным олимпиадам российского и международного уровней. Дистанционное обучение ежегодно смогут пройти более трех тысяч школьников. Отбор на каждую смену будет индивидуальным, а обучение и проживание для ребят бесплатным.

«Мы также сотрудничаем со спортивными школами и Вологодским колледжем искусств для проведения на их базе тематических смен по направлениям „Спорт“ и „Искусство“. Также у нас будут смены по различным направлениям — это экспериментальная, проектная и непосредственно подготовка к олимпиадам», — рассказала руководитель «Импульса» Ольга Проничева.

Образовательные программы центра рассчитаны на школьников с 5 по 11 классы. Ежегодно обучение здесь будут проходить до 900 ребят на профильных сменах. Каждая из них будет длиться 14 — 21 день. Кроме того, в течение всего учебного года будут вестись программы по дистанционной подготовке школьников к предметным олимпиадам российского и международного уровней. Дистанционное обучение ежегодно смогут пройти более трех тысяч школьников. Отбор на каждую смену будет индивидуальным, а обучение и проживание для ребят бесплатным.

Вологодский Центр для одаренных детей создан по модели сочинского «Сириуса». При этом название центра — «Импульс» — выбрали сами вологжане. В группе «Вологодская область» в социальной сети «Вконтакте» проходило голосование, в котором приняли участие более пяти тысяч человек. Из девяти вариантов жители выбрали «Импульс». За него отдали свой голос 1134 вологжанина.

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

© vologda-oblast.ru

В настоящий момент в Вологодской области выстроена уникальная вертикаль дополнительного образования детей. Два детских технопарка «Кванториум» работают в двух крупнейших городах области — Вологде и Череповце. Кроме того, в областной столице открыт Центр детского IT-творчества «IT-cube» и Дом научной коллаборации в ВоГУ.