Вологодский строительный колледж открыл обновлённый корпус
В Вологде после капитального ремонта открылся обновлённый корпус Вологодского строительного колледжа на улице Горького, 140. Здание 1961 года постройки не функционировало семь лет и было передано учебному заведению.
На его восстановление из областного бюджета поэтапно направили 216,8 млн рублей.
Для организации образовательного процесса подготовлено 20 просторных аудиторий, укомплектованных новой мебелью и современным оборудованием".
В новом корпусе к занятиям уже приступили 500 студентов, которые обучаются по специальностям, связанным со строительством и эксплуатацией зданий, сооружений, автодорог и аэродромов. Готовят будущих строителей с использованием технологий информационного моделирования BIM — это то, что сейчас требуется строительной отрасли региона.
