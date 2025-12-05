В Вологде после капитального ремонта открылся обновлённый корпус Вологодского строительного колледжа на улице Горького, 140. Здание 1961 года постройки не функционировало семь лет и было передано учебному заведению.

На его восстановление из областного бюджета поэтапно направили 216,8 млн рублей.

Для организации образовательного процесса подготовлено 20 просторных аудиторий, укомплектованных новой мебелью и современным оборудованием".

В новом корпусе к занятиям уже приступили 500 студентов, которые обучаются по специальностям, связанным со строительством и эксплуатацией зданий, сооружений, автодорог и аэродромов. Готовят будущих строителей с использованием технологий информационного моделирования BIM — это то, что сейчас требуется строительной отрасли региона.