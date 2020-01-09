Златоустовский ЭМЗ освоил новый вид продукции

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В последних числах 2019 г. предприятием освоена металлопродукция ответственного назначения — прокат полосы сечением 5×155 мм из высоколегированной стали ЧС 82-Ш.

Освоение нового вида продукции прошло в рамках реализации стратегии по расширению марочного и профильного сортамента, обозначенной контролирующим акционером предприятия Павлом Кротовым.

Выплавка стали произведена в условиях ЭСПЦ-3. Дальнейший передел выполнен с помощью технологического оборудования прокатного цеха № 1 с последующей термообработкой на печах нового участка термического отжига Bosio. Корректировали процесс проката, а также координировали деятельность бригад старший мастер первого прокатного цеха Игорь Янков, а также технолог Александр Протасенко. Для выполнения ответственного заказа техническими специалистами ЗЭМЗ была разработана новая калибровка прокатных валков, а также режимов обжатий и нагрева заготовки. Полученный металл успешно прошёл контрольные испытания качества и отвечает всем техническим условиям и ГОСТу.