Почта Банк эмитировал первую партию карт ПС «Мир» с российским чипом бесконтактной оплаты

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Почта Банк первым на рынке эмитировал партию карт ПС «Мир» с чипом для бесконтактной оплаты российского производства Микрона.

Пилотная партия уже поступила в точки обслуживания банка в некоторых регионах. В течение этого года Почта Банк планирует начать массовую эмиссию карт «Мир» с дуальным чипом отечественного производства.

Эмиссия первой партии карт «Мир» с дуальным чипом Микрона стала результатом стратегического соглашения, подписанного в 2017 году между Почта Банком и НСПК «Мир» о выпуске платежных карт с микрочипом российского производства в целях поддержки отечественной микроэлектроники и импортозамещения.

Для Почта Банка платежная система «Мир» является стратегическим партнером. В настоящее время на базе ПС «Мир» в банке выпущено около 9 млн карт (порядка 80% эмиссии всех карт Почта Банка), при этом более 40% из них — с чипом Микрона. «На базе ПС „Мир“ выпускаются карты к нашему флагманскому продукту — сберегательному счету, а также карты „Пятерочка“, которые очень популярны у наших клиентов. В этом году, по результатам тестирования пилотной партии, мы планируем начать массовую эмиссию карт „Мир“ с дуальным чипом отечественного производства. По наполнению и функционалу эти карты ничем не будут отличаться от карт с чип-модулями иностранного производства, однако использование в них отечественных разработок существенно повышает технологическую безопасность их использования и стратегически важно для всей российской финансовой системы», — отметил член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян.

Новый чип разработки НИИМЭ производства Микрона — полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу. Он сертифицирован системой «Мир» для использования в национальных платежных картах и соответствует международным стандартам.

Новый чип для бесконтактной оплаты разработан специально ПС «Мир» и имеет собственную операционную систему. «Сейчас российский рынок строится преимущественно на микросхемах иностранного производства, что не соответствует задачам технологического суверенитета страны, — отметила генеральный директор ПАО „Микрон“ Гульнара Хасьянова. — Разработанный и произведенный в России банковский чип обеспечивает надежность транзакций на мировом уровне и может использоваться в любых системах, где требуются высокие требования к безопасности».

«Почта Банк всегда в числе первых присоединяется к новым проектам платежной системы „Мир“, а также внедряет новые инновационные решения российского производства. Как показывают данные Национальной системы платежных карт, в 2018 году 37% от всех операций по банковским картам совершалось именно с использованием бесконтактной технологии, а в 2019 году этот показатель превысил 53%, и дальше он будет только расти. И мы уверены, что клиенты Почта Банка оценят удобство использования нового продукта банка для оплаты своих повседневных покупок», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.