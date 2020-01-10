«Транснефть» ввела в эксплуатацию новый вид прибора для проведения внутритрубной диагностики

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АО «Транснефть — Диаскан» ввело в эксплуатацию новый вид прибора для проведения внутритрубной диагностики — ультразвуковой дефектоскоп с измерительной системой на фазированных решетках. Он предназначен для диагностики трубопроводов диаметрами 1020/1067/1220 мм (40/42/48″) и позволяет выявлять трещиноподобные дефекты на ранней стадии их развития, что повышает безопасную эксплуатацию нефте- и нефтепродуктопроводов.

Измерительная система дефектоскопа содержит датчики ФАР, которые обеспечивают обследование стенки трубы и сварных швов с применением динамически управляемого многоракурсного исследования стенки и сварных швов трубы в продольном и поперечном направлениях относительно оси трубы. Кроме датчиков ФАР, в измерительной системе интегрированы датчики WM для выявления дефектов потери металла, рисок, расслоений. Разрешающая способность измерительной системы WM по окружности трубопровода составляет 1,9 мм.

Разработка прибора велась с января 2016 года. Дефектоскоп прошел приемочные испытания на полигоне АО «Транснефть — Диаскан», а также на участке действующего нефтепровода.