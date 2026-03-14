На нефтепродуктопроводе Омск — Сокур в феврале 2026 года полностью завершили масштабную реконструкцию. Этот объект был введен в эксплуатацию в 1959 году, по 900-километровому продуктопроводу выполняются поставки топлива с крупнейшего в России нефтезавода в Омске до линейной станции «Сокур» в Новосибирской области.

Магистральный нефтепродуктопровод из Омска до ЛПДС «Сокур» диаметром 530 мм используется для перекачки дизельного топлива и бензина — для восточных районов Сибири. К нефтепродуктопроводу подключены две нефтебазы — Барабинская и Сокурская в конечной точке маршрута. На ЛПДС «Сокур» оборудован налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, которые затем следуют в восточные регионы Сибири и на Дальний Восток. Топливную магистраль эксплуатирует и обслуживает компания «Транснефть».

По информации специалистов «Транснефти», работы по замене участков линейной части магистрального нефтепродуктопровода Омск — Сокур выполнялись с 2018 года по программе технического перевооружения и реконструкции. Реконструированы участки нефтепродуктопровода на территории двух соседних областей — Омской и Новосибирской — общей протяженностью более 607 км.

На заключительном этапе работ, завершившемся в начале 2026 года, выполнена замена трубы протяженностью около 16 км на участке Барабинск — Чулым в Новосибирской области. Прокладка велась траншейным методом параллельно существующему участку линейной части. Для замены использовались электросварные прямошовные трубы диаметром 530 мм с заводским наружным антикоррозионным покрытием. Сварные соединения прошли проверку методами неразрушающего контроля, в том числе радиографированием и ультразвуком, а также гидравлические испытания. На обновленном участке смонтировали узлы запорной арматуры с электрифицированными шиберными задвижками, новое оборудование систем электрохимзащиты и энергоснабжения, подключили системы телемеханики и построены вдольтрассовые линии электропередачи. В феврале 2026 года работы были завершены.