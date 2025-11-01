MAX
Katamaran Судостроение и судоходство

АО «Транснефть — Верхняя Волга» пополнило свой флот 8 новыми катамаранами-бонопостановщиками

АО «Транснефть — Верхняя Волга» (дочерняя организация ПАО «Транснефть») увеличило собственный флот на восемь новых катамаранов-бонопостановщиков.

Суда предназначены для буксировки и установки боновых заграждений. Обновление флота позволит обеспечить стопроцентную готовность и оперативность в случае возникновения нештатных ситуаций,

Катамараны построены российской судостроительной компанией и представляют собой модернизированную версию предыдущей модели. Новые суда конструировались с учетом пожеланий специалистов «Транснефть — Верхняя Волга».

Бонопоставщики получили ряд улучшений для повышения безопасности и эффективности работы. Особая конструкция корпуса позволяет заходить на мелководье, подходить к необорудованным берегам и безопасно работать в условиях сильного ветра и волнения. Все суда укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарем.

Приобретение спецсудов — часть реализуемой предприятием программы планового обновления флота для повышения эффективности работ на водных акваториях: реках Волге, Оке, Вятке, Суре и др. Все новые суда распределены между районными нефтепроводными управлениями «Транснефть — Верхняя Волга».

Источник: portnews.ru

