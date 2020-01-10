В ЦНТУ «Динамика» завершены госиспытания УТК для подготовки на вертолет Ка-226.80

© www.dinamika-avia.ru

В ЦНТУ «Динамика» завершены госиспытания учебно-тренировочного комплекса (УТК) для подготовки летного и инженерно-технического состава ВВС РФ на легкий многоцелевой двухдвигательный вертолет Ка-226.80, который может выполнять функции как транспортного средства, так и учебно-тренировочного вертолета.

Комплекс предназначен для теоретической и практической подготовки летного и инженерно-технического состава, тренажерной подготовки экипажей вертолетов, а также проверки уровня подготовки личного состава к выполнению задач, возлагаемых на вертолеты Ка-226.80.

Новый обучающий комплекс создан в рамках масштабной ОКР, предпринятой с целью разработки и внедрения перспективных технологий создания авиационных технических средств обучения (ТСО) нового поколения. При разработке ключевых компонентов комплекса использованы перспективные технические решения и технологии, позволившие существенно повысить его обучающий потенциал: верифицированные адекватные математические модели движения ЛА, системы подвижности нового поколения, системы визуализации с беспрецедентным качеством изображения, высокоэффективные конструкции из композиционных материалов, технологии виртуальной реальности и пр.

В состав УТК вошли комплексный тренажер экипажа вертолета Ка-226.80 на динамической платформе, автоматизированные обучающие системы (АОС) для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава, а также система регистрации и объективного контроля действий обучаемых.

Государственные испытания, в ходе которых проверялись характеристики УТК-Ка-226.80 на соответствие требованиям ТЗ, проводились летчиками, штурманами и инженерами ГЛИЦ МО РФ им. В.П.Чкалова. По итогам работы комиссии утверждены акты государственных испытаний УТК и его составных частей, которые могут функционировать как в составе обучающего комплекса, так и автономно, в качестве самостоятельных технических средств обучения.

Качественно новый подход к разработке ТСО для военных самолетов и вертолетов впервые в российской практике был реализован в «Динамике» в 2010 году. В основу нового подхода был положен переход от производства отдельных тренажеров к созданию единых интегрированных УТК, которые могут включать в различных комбинациях автоматизированные системы обучения, тренажеры различного уровня сложности, рабочие места наземных операторов, функционально взаимосвязанных с экипажем летательного аппарата при выполнении полетного задания, а также комплекс моделирования тактической обстановки.

В период с 2010 по 2018 годы в ЦНТУ «Динамика» был создан целый ряд УТК, в состав которых входили комплексные тренажеры на неподвижном основании (УТК для подготовки на вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5, Ми-17В-5, Ми-171Ш и самолеты Ил-78М, МиГ-31БМ, Су-30СМ и Су-34). Тренажеры высшей категории сложности на динамической платформе впервые появились в составе УТК в 2018 году, когда в ЦНТУ «Динамика» был создан учебно-тренировочный комплекс для подготовки на вертолет Ка-27М в интересах морской авиации ВМФ.