Трансмашхолдинг поставил в Монголию семь модифицированных тепловозов

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Партия модифицированных магистральных грузовых тепловозов серии 2ТЭ25КМ, выпущенных Брянским машиностроительным заводом (БМЗ, входит в структуру Трансмашхолдинга), в пятницу прибыла на Улан-Баторскую железную дорогу. Тепловозы были доработаны с учетом климатических условий Монголии.

Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ модифицированы под климатические условия Монголии, например, есть дополнительная защита оборудования от пыли, изменены системы воздухоочистки, внедрены современные микропроцессоры, которые определяют оптимальную нагрузку дизель-генератора, тяговых машин. Семь таких локомотивов, а также маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ в стандартной комплектации двумя партиями были отправлены на Улан-Баторскую железную дорогу, первая партия прибыла 9 января, вторая — сегодня.

Тепловоз 2ТЭ25КМ на 90% состоит из комплектующих отечественного производства. «Поставка всех локомотивов выполнена в рамках заказа 2019 года, контракт закрыт, есть предварительное соглашение о дальнейшем сотрудничестве», — отметили в пресс-службе, добавив, что впервые поставки в Монголию были осуществлены в 2017 году.

2ТЭ25КМ — магистральный грузовой двухсекционный тепловоз, способен перемещать грузовые составы весом до 6,4 тыс. т. В апреле 2019 года БМЗ после успешных испытаний получил право на его серийный выпуск. Тепловозы ТЭМ18ДМ серийно выпускаются с 2008 года, работают с составами, не превышающими массу 2,7 тыс. т.

Брянский машиностроительный завод является крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве маневровых и магистральных тепловозов, а также грузовых вагонов различных типов и модификаций.

АО «Трансмашхолдинг» — крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания входит в число крупнейших в мире производителей рельсовой техники.