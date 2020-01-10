В Башкирии открыли новую детскую поликлинику

© regnum.ru

10 января в Туймазинском районе Башкирии открылась новая детская поликлиника Туймазинской центральной районной больницы.

Трехэтажное здание площадью больше 5,5 тыс м3 рассчитано на 300 посещений в смену. Стоимость объекта составила 336 млн рублей, а строительство проходило в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

© sun1-25.userapi.com