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Медучреждения

В Башкирии открыли новую детскую поликлинику

 © regnum.ru

10 января в Туймазинском районе Башкирии открылась новая детская поликлиника Туймазинской центральной районной больницы.

Трехэтажное здание площадью больше 5,5 тыс м3 рассчитано на 300 посещений в смену. Стоимость объекта составила 336 млн рублей, а строительство проходило в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

 © sun1-25.userapi.com
Источник: https://regnum.ru/news/2826027.html

модернизация здравоохранения , новое медучреждение, Башкирия
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