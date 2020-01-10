В Башкирии открыли новую детскую поликлинику
10 января в Туймазинском районе Башкирии открылась новая детская поликлиника Туймазинской центральной районной больницы.
Трехэтажное здание площадью больше 5,5 тыс м3 рассчитано на 300 посещений в смену. Стоимость объекта составила 336 млн рублей, а строительство проходило в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Источник: https://regnum.ru/news/2826027.html
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