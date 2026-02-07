MAX
В Башкирии открылась новая современная детская поликлиника

В Благовещенске открылась новая современная детская поликлиника.

Медицинское учреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и стало настоящим центром здоровья для маленьких пациентов.

Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Кабинеты размещены на двух этажах здания, которое соединено переходом со взрослой поликлиникой.

Источник: uksrb.ru

