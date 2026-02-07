2 дня назад
В Башкирии открылась новая современная детская поликлиника
В Благовещенске открылась новая современная детская поликлиника.
Медицинское учреждение построено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и стало настоящим центром здоровья для маленьких пациентов.
Поликлиника рассчитана на 150 посещений в смену. Кабинеты размещены на двух этажах здания, которое соединено переходом со взрослой поликлиникой.
Источник: uksrb.ru
