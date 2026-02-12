сегодня
оцените публикацию
В Башкирии открылась новая детская поликлиника
В Учалах открылась новая современная детская поликлиника.Медучреждение сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Оборудование здесь с искусственным интеллектом: техника, которая поможет ставить диагнозы быстрее и точнее. Для города это скачок в детской медицине.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: youshatir.ru
Комментарии 0