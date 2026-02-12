MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 15
termometrix Медучреждения

В Башкирии открылась новая детская поликлиника

© youshatir.ru

В Учалах открылась новая современная детская поликлиника.Медучреждение сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Оборудование здесь с искусственным интеллектом: техника, которая поможет ставить диагнозы быстрее и точнее. Для города это скачок в детской медицине.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: youshatir.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Комментарий удалён