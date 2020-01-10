В Твери открылась новая школа на 1224 места

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10 января в микрорайоне «Брусилово» Твери открылась новая школа. Это одна из крупнейших школ региона.

Новая школа в Брусилово рассчитана на 1224 места, педагогический состав — 90 сотрудников. Обучение здесь будет идти в одну смену.

Школа состоит из 4 блоков: начальные классы, спортивная, общественная и административная зона. Также в школе есть собственные стоматологический и прививочный кабинеты, столовая, библиотека, киноконцертный зал.

© tvernews.ru

В блоке начальных классов оборудованы учебные классы, игровые комнаты, спальни для первоклассников из групп продленного дня. В блоке 5-11 классов — 62 предметных кабинета, в том числе два компьютерных класса, лингвистическая лаборатория, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии. В спортивном блоке — два бассейна, два спортивных зала, футбольное поле.

В следующем блоке располагается основная и средняя школа. Здесь находятся 62 предметных кабинета, в том числе, два компьютерных класса, лингвистическая лаборатория, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии.

Далее — блок помещений для занятий спортом, в том числе, плаваньем — школа оборудована двумя бассейнами, двумя спортивными залами, футбольным полем.

Серьёзное оснащение имеют и кабинеты технологии: токарные станки по металлу и дереву с ЧПУ, фрезерные станки, швейно-вышивальные комплексы, оверлоки, парогенераторы.

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Ещё один блок — общественный и административный. В нём размещены стоматологический и прививочный кабинеты, столовая, библиотека с доступом к электронным образовательным ресурсам, киноконцертный зал, медиазона и зона для комфортной коллективной работы. Все помещения доступны для маломобильных групп населения, предусмотрены пандусы, лифт.

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Внутренний интерьер школы оформлен в стиле «Времена года» — он предполагает различные цветовые решения. Проработана в новом образовательном учреждении и система безопасности пребывания учеников. Смонтировано видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация, работает система громкой связи. Еще одна отличительная особенность — вход в школу может осуществляться по отпечатку пальца, это будет единственная в Твери школа с такой современной системой контроля доступа.

Первый звонок в новой школе прозвенит 13 января.

© tvernews.ru

© tvernews.ru