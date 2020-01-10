Удмуртия приступила к экспорту пищевой продукции в Монголию
25 декабря Сарапульский мясокомбинат ( входит в ООО «Восточный» свиноводческого субхолдинга КОМОС ГРУПП ) отправил первую партию мясной продукции в Монголию. Акт о намерениях был подписан после визита делегации представителей Монголии на Сарапульский мясокомбинат в ноябре этого года — в её состав входили предприниматели и сотрудники государственных контрольных органов Монголии.
Первые 20 тонн продукции будут доставлены по назначению 3 января 2020 года. В скором времени будут отправлены еще 40 тонн.
Выбор первого поставщика для открытия нового направления экспорта был неслучайным. Сарапульский мясокомбинат, основанный 148 лет назад, считается хранителем местных традиций мясопереработки.
Читайте также...
- В 2017 году Россельхозбанк выдал АПК Удмуртии более 11млрд рублей
- Ингушетия получила 24, а Удмуртия 9 новых школьных автобусов
- Лыжная база открылась в Удмуртии
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!