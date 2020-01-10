Удмуртия приступила к экспорту пищевой продукции в Монголию

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25 декабря Сарапульский мясокомбинат ( входит в ООО «Восточный» свиноводческого субхолдинга КОМОС ГРУПП ) отправил первую партию мясной продукции в Монголию. Акт о намерениях был подписан после визита делегации представителей Монголии на Сарапульский мясокомбинат в ноябре этого года — в её состав входили предприниматели и сотрудники государственных контрольных органов Монголии.

Первые 20 тонн продукции будут доставлены по назначению 3 января 2020 года. В скором времени будут отправлены еще 40 тонн.

Выбор первого поставщика для открытия нового направления экспорта был неслучайным. Сарапульский мясокомбинат, основанный 148 лет назад, считается хранителем местных традиций мясопереработки.

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