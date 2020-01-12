В Химках Московской области при содействии компании Hino Motors реконструировано здание техникума

© mosreg.ru

5 ноября 2019 г. был открыт техникум Hino в городском округе Химки.

Учебное заведение стало базовой площадкой для подготовки кадров компании «Хино Моторс». Соответствующее соглашение было подписано 24 апреля в рамках церемонии начала строительства завода по производству японских грузовиков в Подмосковье.

В учебном заведении планируется готовить специалистов по следующим профессиональным компетенциям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, работник конвейера по сборке автомобилей, наладчик производственных линий, контролеров качества производственной линии. Для этого разработано 11 модульных программ в соответствии со стандартами Hino. Занятия будут проходить в учебно-тренировочном комплексе, оснащенном специальным оборудованием, отвечающим запросам компании. Здания техникума обустроены и отремонтированы за счет средств бюджета Московской области.

В рамках соглашения о взаимодействии техникум под нужды учебно-тренировочного комплекса HINO оснастил производственные мастерские, обустроив 330,7 м² площадей.

Ежегодно техникум будет производить набор 75 абитуриентов для обучения по данной программе. Теоретические и практические занятия по производственной системе Toyota, контролю качества и охране труда будут проводиться сотрудниками компании Hino.

Центр подготовки специалистов для «Хино» создан на базе Химкинского техникума. Здесь формируется многоуровневая система подготовки кадров, обладающих необходимыми компетенциями для инновационного развития экономики Московской области.

© mosreg.ru

© mosreg.ru

© mosreg.ru

© mosreg.ru

https://www.hin...go-tekhnikuma-/