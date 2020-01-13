«Новарес» открыла свой первый завод в России

Компания «Новарес» (Франция) открыласвой первый завод в России, в Тольятти Самарской области. Это 13-я новая производственная площадка, которую Novares открыла за последние семь лет. Компания арендовала участок площадью 1860 м 2, расположенный в индустриальном парке «АвтоВАЗ», который входит в альянс «Рено-Ниссан».

Новый завод начнёт производить детали двигателя для автомобилей «Лада» в мае 2020 года. В планы компании входит расширение производства в начале 2021 год, Novares арендует еще 2,600м 2 и будет изготовливать и осуществлять сборку рейлингов для крышы автомобилей.

К 2021 году на площадке в Тольятти будет занято 130 работников.

Завод является одним из трёх, вслед за Mioveni в Румынии и Kenitra в Марокко, построенные Novares для сопровождения работы альянса Renault-Nissan, который увеличивает свое производство по всему миру.