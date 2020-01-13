Новые вспомогательные суда и катера для ВМФ в 2018-19 гг.

В комментариях к предыдущей статье меня просили добавить суда и катера вспомогательного флота, но я обнаружил, что за 2018 по ним тоже отчета не было, поэтому сделал отчет по двум годам сразу.

1. Морской буксир пр. 23120 «Эльбрус» (2018). Предназначен для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводные корабли, подводные лодки и суда, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие.

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Санкт-Петербург, «Северная верфь»

Водоизмещение полное — 9482 т.

Длина — 94,88 м

Ширина — 22 м

Осадка — 8,51 м

Скорость полного хода — 18 узлов

Дальность плавания — 5000 миль

Автономность — 60 суток

Грузоподъемность — 2000 т

Экипаж — 24 чел.

2. Средний разведывательный корабль пр. 18280 «Иван Хурс» (2018). Предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Санкт-Петербург, «Северная верфь»

Водоизмещение полное — 4000 т.

Длина — 96 м

Ширина — 16 м

Осадка — 4 м

Скорость полного хода — 20 узлов

Дальность плавания — 8000 миль

Вооружение — 6 ПУ ЗРК 9К38 «Игла» (32 ЗУР 9М39), 2×1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало», различное радиотехническое вооружение.

Экипаж — 131 чел.

3,4 Морские самоходные плавучие краны СПК-53150 (2018), СПК-54150 (2019). Предназначены для выполнения различного рода грузоподъемных работ, обтяжки цепей крепления плавучих причалов, съемки и установки рейдового оборудования и перевозки грузов на верхней палубе.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Санкт-Петербург, «Алмаз»

Водоизмещение полное — 2000 т.

Длина — 52,2 м

Ширина — 22,8 м

Осадка — 2,4 м

Скорость полного хода — 6 узлов

Дальность плавания — 3500 миль

Автономность — 10 суток

Грузоподъемность — 150 т

Экипаж — 25 чел.

5,6 Спасательные буксирные суда «Капитан Гурьев» (2018), СБ-742 (2019) пр. 22870. Основное предназначение — буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров на аварийных кораблях (судах) и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, подача электроэнергии на аварийный корабль и поддержание его на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, а также выполнение поисковых работ.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Астрахань, «Звездочка»

Водоизмещение полное — 1670 т.

Длина — 57 м

Ширина — 14 м

Осадка — 3,2 м

Скорость полного хода — 14 узлов

Автономность — 20 суток

Специальное снаряжение — 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м, 3 лафетных стволов по 500 м3/ч

Экипаж — 26 чел.

7. Малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» пр. 19910 (2019).

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Благовещенск, ССЗ им. Октябрьской революции

Водоизмещение полное — 1227 т.

Длина — 59 м

Ширина — 11,4 м

Осадка — 3,1 м

Скорость полного хода — 12 узлов

Автономность — 25 суток

Экипаж — 17+3 чел.

8. Опытовое судно «Ладога» пр. 11982 (2018). Предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах.

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Отрадный, Ленинградский завод «Пелла»

Водоизмещение полное — 1040 т.

Длина — 63,08 м

Ширина — 10,8 м

Осадка — 3,8 м

Скорость полного хода — 12 узлов

Дальность плавания — 1000 миль

Автономность — 20 суток

Специальное снаряжение — 1 АРС-600, 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м, 1 необитаемый подводный аппарат «Гавиа», 1 необитаемый подводный аппарат «Марлин-РТ», 1 необитаемый подводный аппарат «Марлин-350»

Экипаж — 16+20 чел.

9. Катер связи КСВ-2168 пр. 1388НЗК (2018).

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Сокольское, Сокольская судоверфь

Водоизмещение полное — 993 т.

Длина — 66,9 м

Ширина — 11,2 м

Осадка — 3,02 м

Скорость полного хода — 20 узлов

Дальность плавания — 1000 миль

Автономность — 10 суток

Пассажировместимость — 31 чел.

Экипаж — 16 чел.

10. Рейдовый буксир «РБ-2186» (2018)

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Отрадный, Ленинградский завод «Пелла»

Водоизмещение полное — 504 т.

Длина — 29,44 м

Ширина — 10,14 м

Осадка — 4 м

Скорость полного хода — 12 узлов

Спецоборудование — 2 лафетных ствола по 300 м3/ч

Экипаж — 8 чел.

11. Буксирный катер БУК-2190 пр. 04690 (2018).

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Отрадный, Ленинградский завод «Пелла»

Водоизмещение полное — 257 т.

Длина — 20,4 м

Ширина — 8,8 м

Осадка — 3 м

Скорость полного хода — 10,5 узлов

Экипаж — 4 чел.

12. Большой гидрографический катер «Александр Евланов» пр. 23040 Г (2019)

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Бор, «Нижегородский теплоход»

Водоизмещение полное — 223,2 т.

Длина — 33,21 м

Ширина — 6,8 м

Осадка — 1,6 м

Скорость полного хода — 12,7 узлов

Дальность плавания — 2000 миль

Автономность — 10 суток

Экипаж — 9 чел.

13,14 Рейдовые катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения РВК-1239, РВК-1261 пр. 23040 (2019).

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Бор, «Нижегородский теплоход»

Водоизмещение полное — 118 т.

Длина — 28,09 м

Ширина — 5,56 м

Осадка — 1,5 м

Скорость полного хода — 13,7 узлов

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 суток

Специальное снаряжение — 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м

Экипаж — 8 чел.

15. Многофункциональный катер поисково-спасательного обеспечения «Михаил Казанский» пр. 23370 МГ (2019)

© Фото из открытых источников

Изготовитель: Орехово-Зуево, «КАМПО»

Водоизмещение полное — 150 т.

Длина — 24,2 м

Ширина — 8,5 м

Осадка — 1,4 м

Скорость полного хода — 13 узлов

Дальность плавания — 250 миль

Автономность — 5 суток

Специальное снаряжение — 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 45 м, ГАС «ЭдгеТеч-4125»

Экипаж — 12 чел.

Всего в 2018 г было сдано 8 единиц общим водоизмещением ок.22000 тонн.

В 2019 г было сдано 7 единиц общим водоизмещением ок.5500 тонн.