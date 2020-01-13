Новые вспомогательные суда и катера для ВМФ в 2018-19 гг.
В комментариях к предыдущей статье меня просили добавить суда и катера вспомогательного флота, но я обнаружил, что за 2018 по ним тоже отчета не было, поэтому сделал отчет по двум годам сразу.
1. Морской буксир пр. 23120 «Эльбрус» (2018). Предназначен для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводные корабли, подводные лодки и суда, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие.
Изготовитель: Санкт-Петербург, «Северная верфь»
Водоизмещение полное — 9482 т.
Длина — 94,88 м
Ширина — 22 м
Осадка — 8,51 м
Скорость полного хода — 18 узлов
Дальность плавания — 5000 миль
Автономность — 60 суток
Грузоподъемность — 2000 т
Экипаж — 24 чел.
2. Средний разведывательный корабль пр. 18280 «Иван Хурс» (2018). Предназначен для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач
Изготовитель: Санкт-Петербург, «Северная верфь»
Водоизмещение полное — 4000 т.
Длина — 96 м
Ширина — 16 м
Осадка — 4 м
Скорость полного хода — 20 узлов
Дальность плавания — 8000 миль
Вооружение — 6 ПУ ЗРК 9К38 «Игла» (32 ЗУР 9М39), 2×1 14,5 мм МТПУ-1 «Жало», различное радиотехническое вооружение.
Экипаж — 131 чел.
3,4 Морские самоходные плавучие краны СПК-53150 (2018), СПК-54150 (2019). Предназначены для выполнения различного рода грузоподъемных работ, обтяжки цепей крепления плавучих причалов, съемки и установки рейдового оборудования и перевозки грузов на верхней палубе.
Изготовитель: Санкт-Петербург, «Алмаз»
Водоизмещение полное — 2000 т.
Длина — 52,2 м
Ширина — 22,8 м
Осадка — 2,4 м
Скорость полного хода — 6 узлов
Дальность плавания — 3500 миль
Автономность — 10 суток
Грузоподъемность — 150 т
Экипаж — 25 чел.
5,6 Спасательные буксирные суда «Капитан Гурьев» (2018), СБ-742 (2019) пр. 22870. Основное предназначение — буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров на аварийных кораблях (судах) и береговых сооружениях, эвакуация людей и оказание медицинской помощи пострадавшим, подача электроэнергии на аварийный корабль и поддержание его на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, сбор нефтепродуктов с поверхности моря, а также выполнение поисковых работ.
Изготовитель: Астрахань, «Звездочка»
Водоизмещение полное — 1670 т.
Длина — 57 м
Ширина — 14 м
Осадка — 3,2 м
Скорость полного хода — 14 узлов
Автономность — 20 суток
Специальное снаряжение — 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м, 3 лафетных стволов по 500 м3/ч
Экипаж — 26 чел.
7. Малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» пр. 19910 (2019).
Изготовитель: Благовещенск, ССЗ им. Октябрьской революции
Водоизмещение полное — 1227 т.
Длина — 59 м
Ширина — 11,4 м
Осадка — 3,1 м
Скорость полного хода — 12 узлов
Автономность — 25 суток
Экипаж — 17+3 чел.
8. Опытовое судно «Ладога» пр. 11982 (2018). Предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных работах.
Изготовитель: Отрадный, Ленинградский завод «Пелла»
Водоизмещение полное — 1040 т.
Длина — 63,08 м
Ширина — 10,8 м
Осадка — 3,8 м
Скорость полного хода — 12 узлов
Дальность плавания — 1000 миль
Автономность — 20 суток
Специальное снаряжение — 1 АРС-600, 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м, 1 необитаемый подводный аппарат «Гавиа», 1 необитаемый подводный аппарат «Марлин-РТ», 1 необитаемый подводный аппарат «Марлин-350»
Экипаж — 16+20 чел.
9. Катер связи КСВ-2168 пр. 1388НЗК (2018).
Изготовитель: Сокольское, Сокольская судоверфь
Водоизмещение полное — 993 т.
Длина — 66,9 м
Ширина — 11,2 м
Осадка — 3,02 м
Скорость полного хода — 20 узлов
Дальность плавания — 1000 миль
Автономность — 10 суток
Пассажировместимость — 31 чел.
Экипаж — 16 чел.
10. Рейдовый буксир «РБ-2186» (2018)
Изготовитель: Отрадный, Ленинградский завод «Пелла»
Водоизмещение полное — 504 т.
Длина — 29,44 м
Ширина — 10,14 м
Осадка — 4 м
Скорость полного хода — 12 узлов
Спецоборудование — 2 лафетных ствола по 300 м3/ч
Экипаж — 8 чел.
11. Буксирный катер БУК-2190 пр. 04690 (2018).
Изготовитель: Отрадный, Ленинградский завод «Пелла»
Водоизмещение полное — 257 т.
Длина — 20,4 м
Ширина — 8,8 м
Осадка — 3 м
Скорость полного хода — 10,5 узлов
Экипаж — 4 чел.
12. Большой гидрографический катер «Александр Евланов» пр. 23040 Г (2019)
Изготовитель: Бор, «Нижегородский теплоход»
Водоизмещение полное — 223,2 т.
Длина — 33,21 м
Ширина — 6,8 м
Осадка — 1,6 м
Скорость полного хода — 12,7 узлов
Дальность плавания — 2000 миль
Автономность — 10 суток
Экипаж — 9 чел.
13,14 Рейдовые катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения РВК-1239, РВК-1261 пр. 23040 (2019).
Изготовитель: Бор, «Нижегородский теплоход»
Водоизмещение полное — 118 т.
Длина — 28,09 м
Ширина — 5,56 м
Осадка — 1,5 м
Скорость полного хода — 13,7 узлов
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 суток
Специальное снаряжение — 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 60 м
Экипаж — 8 чел.
15. Многофункциональный катер поисково-спасательного обеспечения «Михаил Казанский» пр. 23370 МГ (2019)
Изготовитель: Орехово-Зуево, «КАМПО»
Водоизмещение полное — 150 т.
Длина — 24,2 м
Ширина — 8,5 м
Осадка — 1,4 м
Скорость полного хода — 13 узлов
Дальность плавания — 250 миль
Автономность — 5 суток
Специальное снаряжение — 1 водолазный комплекс (1 барокамера) — 45 м, ГАС «ЭдгеТеч-4125»
Экипаж — 12 чел.
Всего в 2018 г было сдано 8 единиц общим водоизмещением ок.22000 тонн.
В 2019 г было сдано 7 единиц общим водоизмещением ок.5500 тонн.
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