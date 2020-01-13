Обзор: контрактные заводы электроники в России

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Многие почему-то считают, что в России не производится электроника. На самом деле это, совсем не так. В России более сотни разработчиков и производителей электронных устройств, как в ВПК так и бытового назначения. Но, не все из них обладают своими собственными производственными мощностями. Конечно, некоторые из них идут в Китай, что бы производить там разработанные устройства. Но в России тоже есть свои собственные контрактные производства электроники, и достаточно крупные.

Я постарался составить список самых крупных из них, если что-то упустил, пишите в комментариях.

1. Производство и монтаж печатных плат «Резонит»

"Резонит", контрактное производство электроники © ic.pics.livejournal.com

Огромное производство начиная от производства печатной платы любой сложности и заканчивая монтажом элементов. Компания «Рзонит» имеет 2 завода печатных плат, 3 монтажно-сборочных цеха, 2 участка трафаретов. Более 10 000 заказчиков 3 офиса и 8 представительств, более 20 лет на рынке. Компания постоянно развивает производство. Идет строительство нового производственного комплекса в СЭЗ Алабушево.

Модернизируются другие заводы в Зубово, Санкт-Петербурге, Зеленограде

2. А-КОНТРАКТ

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Крупный производитель электроники, имеет два завода. Один в Санкт-Петербурге, и второй открыт в 2019 году в Новгородской области в в Старой Руссе.Производство так же включает проектирование, разводку и Изготовление печатных плат всех видов. Точность изготовления — до 6 класса. SMD и DIP монтаж печатных плат, монтаж в корпусе конечного изделия.

3. НПО СтарЛайн, Ленинградская область.

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Известный производитель популярных сигнализаций вышел и на рынок контакторного производства. В 2019 году НПО СтарЛайн презентовало свой новый производственный комплекс полного цикла, расположенный в Ленинградской области.

4. ПО «Промсвязь», Екатеринбург

Крупное контрактное производство в Екатеринбурге. Платы, как я понял, не травят, но в остальном полный цикл, включая, производство кабелей и шлейфов, токарные и фрезерные работы.

5. Завод «Орбита I» в Калининградской области

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Контрактное производство в г. Славск принадлежит шведской компании Orbit One и работает исключительно на экспорт. Специализация славского подразделения компании — промышленная электроника. Имеет автоматические линии по монтажу печатных плат, линии нестандартной ручной сборки.

6. «НПО «ЦТС» г. Гусев, Калининградская область

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Если у вас есть Триколор, то вашу приставку сделали именно здесь. Это огромное контрактное производство принадлежит GS Group и выпускает 2% телевизионных приставок мира. Вообще в г. Гусев большой электронный индустриальный парк, на котором реализовано и контрактное производство для любого заказчика.

7. Завод «Телебалт» г. Калининград

Ну и последнее на сегодня производство, и снова Калининградская область. Завод «Телебалт», производство телевизоров ведущих мировых брендов для рынка России (а возможно и не только). Если у вас телевизор иностранного или российского бренда, но это не Samsung или LG (у них свои заводы), то с большой долей вероятности он сделан именно здесь.

На заводе 5 линий для производства любой электроники. Завод «Телебалт» осуществляет автоматический и ручной монтаж печатных плат широкого спектра: от образцов до промышленных объемов. Это не единственный завод по производству телевизоров в России, но, скорее всего крупнейший.

Как видите, в России производство электроники достаточно развито, я привел только контрактные производства, то есть те, которые занимаются выполнением заказов для сторонних заказчиков. Да и то, уверен, это не все подобные производства в России. Но даже этого списка уже достаточно, что бы понять — в России возможно производить устройства любой сложности, начиная от проектирования и изготовления печатной платы, до конечного изделия.

P.S. Есть еще «Связь Инжиниринг-КБ» в ОЭЗ «Дубна» на котором я был и о котором я подробно писал. Но сейчас это производство остановлено и проходит процедуру банкротства. Производство законсервировано, так что перезапуск не составит проблем. Как говорят инсайдеры — спрос на это предприятие есть, им интересуется ряд потенциальных покупателей, в том числе из российской оборонки. У меня нет сомнений, что завод еще заработает.