В Бурятии открылась первая «ноосферная теплица»

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«Ноосферная теплица», не требующая энергозатрат даже в зимнее время года, открылась в пригороде Улан-Удэ 14 января.

Теплицу площадью 540 кв. м. на территории своей производственной базы в п. Сотниково создал доктор медицинских наук, руководитель «НПО ЭМ-Центр» Петр Шаблин. По его словам, за биовегетарием будущее, ведь это теплица нового поколения для круглогодичного выращивания именно экологически чистой продукции хорошего качества и разнообразия.

«Идея заключается в том, чтобы получать без энергозатрат на отопление высокорентабельную, экологически безопасную и вообще с очень выраженными лечебными свойствами продукцию, мы, например, хотим на помидорах отработать технологию повышения ликопина в 10 раз как минимум, а ликопин, вы знаете, это основное противораковое вещество, которое есть в помидорах», — рассказал Пётр Шаблин, генеральный директор научно-производственного объединения ЭМ-Центр.

В биовегетарии в качестве почвогрунта используется биогумус, который производится самим же «ЭМ-центром». Учитывая технологию создания теплицы, энергия поступает от солнечных батарей, а вода из скважины. Температура внутри + 18 — 20 С, при уличной в -29 С. По словам автора проекта, строительство объекта обошлось в 15 миллионов рублей, эксплуатация проста и не требует дорогостоящих специалистов.

Срок окупаемости составит 4-5 лет. Появилась перспектива получать продукцию с низкой себестоимостью. Выращивать собираются овощи, зелень и даже фрукты. В планах — еще пять теплиц. Уже в феврале пройдет расширенное совещание по вопросу создания проектного офиса в Бурятии с привлечением представителей народного Хурала РБ, науки, специалистов профильных министерств и ведомств для дальнейшего стратегического сотрудничества.

Напомним, с 1 января 2020 года в России вступил в силу закон «Об органической продукции». В Бурятии есть перспектива развития органического сельского хозяйства: обширные естественные кормовые угодья, возможно широкое развитие туризма, особенно медицинского, которое потребует значительного количества экологически чистых продуктов питания.