В Башкирии открылся региональный сосудистый центр

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На базе Белорецкой центральной районной больницы открылся региональный сосудистый центр.

Теперь пациенты отдаленных районов республики — Белорецкого, Абзелиловского, Бурзянского, Учалинского районов и ЗАТО Межгорье смогут получить здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. В год в центре планируется проводить около 600 лечебных и диагностических процедур.

Сразу после открытия центра на новом ангиографическом комплексе, который был получен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», были проведены три операции. Первому пациенту, который на протяжении многих лет страдал ишемической болезнью сердца — 67 лет. Благодаря сделанной операции его жизнь станет комфортнее.