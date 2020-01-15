В Башкирии открылся региональный сосудистый центр
На базе Белорецкой центральной районной больницы открылся региональный сосудистый центр.
Теперь пациенты отдаленных районов республики — Белорецкого, Абзелиловского, Бурзянского, Учалинского районов и ЗАТО Межгорье смогут получить здесь высококвалифицированную медицинскую помощь. В год в центре планируется проводить около 600 лечебных и диагностических процедур.
Сразу после открытия центра на новом ангиографическом комплексе, который был получен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», были проведены три операции. Первому пациенту, который на протяжении многих лет страдал ишемической болезнью сердца — 67 лет. Благодаря сделанной операции его жизнь станет комфортнее.
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