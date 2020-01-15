В новосибирском микрорайоне «Весенний» открыт новый детский сад

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В Первомайском районе Новосибирска открылся новый детский сад, который смогут посещать более 220 детей. Он станет вторым корпусом детского сада № 28.

Здание дошкольного учреждения рассчитано на 12 групп — это 220 воспитанников в возрасте с 1,5 до 7 лет, из них четыре группы — для детей ясельного возраста. Стоимость объекта составила 230, 9 млн рублей.

В 2019 году в Новосибирске были построены десять детских садов. В планах 2020 года — строительство еще 12 детских садов. На 10 объектах строители уже приступили к работам, два оставшихся начнут возводить в первом квартале этого года.