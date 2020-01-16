Пять новых тепловозов поступили на Калининградскую железную дорогу

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Дирекция тяги магистрали пополнилась новыми маневровыми тепловозами ТЭМ18ДМ

В локомотивный парк Калининградской дирекции тяги поступило пять новых маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ, предназначенных для работы на колее стандарта 1435 мм. Об этом сообщает пресс-центр магистрали.

После проверки и обкатки локомотивы будут работать на станциях Дзержинская Новая и Ново-Западный парк в Черняховске, а также пограничных пунктах пропуска поездов Мамоново/Бранево и Железнодорожный /Скандава.

Маневровые тепловозы ТЭМ18Д уже несколько лет эксплуатируются на полигоне Калининградской железной дороги. Новые тепловозы отличаются высокой производительностью, модернизированной системой управления, электрики, пылеподавления, что обеспечивает экономию ресурсов и улучшение экологического показателя работы тепловозов. Кабина машиниста также оснащена современной автоматической системой микроклимата, удобным интерфейсом управления, что улучшает условия труда локомотивной бригады.

Переоснащение технического парка магистрали связано с увеличением перевозок пассажиров и грузов из/в Калининградскую область, а также возросшим объемом работы по перегрузке транзитных контейнерных поездов, следующих по маршруту Китай — Европа — Китай.

За предыдущие два года на Калининградскую железную дорогу поступили новые магистральные тепловозы для пассажирских поездов ТЭП70БС, для грузовых составов — магистральные локомотивы повышенной производительности «Витязь», а также маневровые тепловозы ТЭМ-ТМХ.