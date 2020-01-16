Монокуляры ночного видения холдинга «Швабе» отправились в Африку

© topwar.ru

Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, поставил крупную партию монокуляров ночного видения в одну из стран Африки, название которой не раскрывается. Об этом сообщается в пресс-релизе «Ростеха», поступившем в адрес «Военного обозрения».

Как сообщается, холдинг «Швабе» поставил заказчику монокуляр ночного видения ПН21К. Прибор оснащен электронно-оптическими преобразователями второго и третьего поколения, а также инфракрасной подсветкой. Монокуляр комплектуется различными объективами, имеет крепления для размещения на голове. Прибор имеет минимальные размеры для своего класса, что выгодно отличает его от распространенных аналогов. Устройство подходит для любых наблюдений в ночное время суток.

Монокуляр ПН21К выпускается Новосибирским приборостроительным заводом.