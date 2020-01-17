Неонатальные столы российского холдинга «Швабе» поступили в Узбекистан
Узбекистан получил крупную партию неонатальных столов «Швабе». Неонатальный стол СНО предназначен для адаптации новорожденных, ухода за ними в родильных блоках, палатах интенсивной терапии и отделениях реанимации.
Разработчик и производитель продукции Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова «Швабе». Данное оборудование установлено в учреждениях здравоохранения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Казани и других городов.
Изделие обеспечивает автоматический регулируемый обогрев ребенка инфракрасным излучением и экстренную кислородотерапию. Дополнительно к столу можно установить оборудование для рентгенографии, переливания крови, дозированного введения лекарственных растворов, а также массажа сердца.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/7546683
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