Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

© topwar.ru

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») поставил Росгвардии первую партию машин связи, оснащенных квадрокоптерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

В аппаратной связи, разработанной на Рязанском радиозаводе (входит в «Росэлектронику»), на транспортной базе Ford Transit размещаются возимые средства связи широкого спектра применения. Экстерьер машины хорошо вписывается в городскую среду, одновременно обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности. Преимуществами данной базы является грузоподъемность до 3,5 тонн и усиленная мощность электрогенератора, а также большое эргономичное пространство кузова при внешних компактных габаритах.

Разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях. Девяносто процентов техники, использованной при оборудовании аппаратной, — российского производства.

https://topwar.ru/uploads/posts/2020-01/1579328127_149.jpg © topwar.ru

В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном. Это дает возможность не только обрабатывать информацию, но и организовывать видеоконференцию со скоростью передачи данных до одного гигабита в секунду.

Связь со спецподразделениями обеспечивают цифровые радиостанции. Аппаратная также оснащена шлюзом, который переводит обычные телефоны в IP-сеть с возможностью подключения до 16 абонентов. Передача данных может осуществляться как по проводным каналам, так и по оптоволокну или сотовой связи. А LTE-модем позволяет работать сразу в нескольких сетях. При передаче вся информация проходит через аппаратуру шифрования.

Снаружи на машине установлены четыре камеры, угол обзора которых исключает слепые зоны, образуя круговую панораму. При выявлении подозрительного объекта можно использовать еще одну вращающуюся камеру с 30-кратным увеличением для детального просмотра, выдвигающуюся из крыши. Изображения со всех камер выводятся на два монитора и видеорегистратор. Управление видеосистемой осуществляется по сети. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер, управляемый оператором.