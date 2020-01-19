В городе Качканар Свердловской области открыты спорткомплекс «Олимп» и лыжероллерная трасса

© s9.stc.all.kpcdn.net

28 ноября дан старт работе сразу двух спортивных объектов в Качканаре — лыжероллерной трассы и физкультурно-спортивного комплекса «Олимп», где смогут заниматься все желающие.

Лыжероллерная трасса построена в лесном массиве вблизи 10-ого микрорайона города. Здесь создана вся необходимая для тренировок инфраструктура: современное покрытие, пункт проката лыж и инвентаря, стартовая поляна, стоянка для автомобилей и так далее. Длина новой трассы — более двух километров.

Четырехэтажный комплекс «Олимп» в 4-м микрорайоне Качканара рассчитан на проведение тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу. Рядом со зданием расположены два футбольных поля. Оба объекта были построены при участии компании ЕВРАЗ.

© newdaynews.ru

© newdaynews.ru

© newdaynews.ru

© newdaynews.ru

© newdaynews.ru