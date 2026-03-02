В Исети Свердловской области открылся новый ФОК
Чтобы дети могли ходить в садик, школу и на секции недалеко от дома — именно для этого в поселках Верхней Пышмы продолжают строить спортобъекты и досуговые центры. Уже в марте ребята смогут заниматься самбо, футболом и волейболом. А взрослые — просто ходить в зал для здоровья.
Физкультурно-оздоровительный комплекс построен в рамках народной программы «Единой России». Комплекс возведен по проекту ФОКа «Кедр», который успешно функционирует в поселке Кедровое. Внутри обустроены три зала: один универсальный, а также два специализированных — для занятий силовыми видами спорта и борьбой. Инфраструктура объекта продумана до мелочей: здесь предусмотрены раздевалки и душевые, оборудована зона для хранения спортивного инвентаря. Особое внимание уделено доступности для маломобильных граждан: созданы отдельные раздевалки и туалетные комнаты, установлен лифт.
