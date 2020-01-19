В Краснодарском крае открыта школа на 400 мест

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В Кропоткине построен новый корпус начальной школы. На возведение блока на 400 мест из краевого бюджета направлено более 280 млн рублей.

— Общая площадь трехэтажного здания составила 6,96 тыс. кв. метров. Объект уже введен в эксплуатацию, — отметили в департаменте строительства края.

В здании обустроены учебные классы, игровые комнаты и спальни для групп продленного дня, современная библиотека с медиатекой и книгохранилищем. Также предусмотрен лингвистический кабинет для уроков иностранного языка, компьютерный класс с современным оборудованием, кабинеты музыки, психолога и логопеда.

Обустроены современный спортивный и актовый залы на 100 человек, два процедурных кабинета и кабинет стоматолога, столовая.

— Ремонт коснулся и главного корпуса школы. Отремонтирован фасад здания, поставлены пластиковые окна, — добавили в муниципалитете.

В Северском районе в канун Нового года введен спортивный комплекс. На общестроительные работы, подведение сетей и благоустройство направлено 33,48 млн рублей.