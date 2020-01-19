Для уборки улиц Калининграда приобретено 56 единиц дорожной техники
В начале ноября 2019 года в Калининграде состоялась приемка новой техники.
За два года за счет средств городского и областного бюджетов на общую сумму порядка 160 миллионов рублей приобретено 56 единиц дорожной техники. Всего на предприятии «Чистота» имеется 145 транспортных единиц, в том числе 87 машин, задействованных в содержании и обслуживании городских территорий в зимний период. В связи с приобретением новой специализированной техники планируется организовать работу дорожных служб в круглосуточном режиме.
Источник: https://gov39.ru/news/101/194926/
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