Для уборки улиц Калининграда приобретено 56 единиц дорожной техники

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В начале ноября 2019 года в Калининграде состоялась приемка новой техники.

За два года за счет средств городского и областного бюджетов на общую сумму порядка 160 миллионов рублей приобретено 56 единиц дорожной техники. Всего на предприятии «Чистота» имеется 145 транспортных единиц, в том числе 87 машин, задействованных в содержании и обслуживании городских территорий в зимний период. В связи с приобретением новой специализированной техники планируется организовать работу дорожных служб в круглосуточном режиме.