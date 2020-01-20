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Детские сады и школы

В Орле открыт детский сад

 © sun9-36.userapi.com

В микрорайоне Зареченский, города Орла, открыли детский сад — на 230 мест, но есть возможность увеличить их число до 300. Цена муниципального контракта превысила 172 млн рублей. Финансирование из федерального, областного и городского бюджетов. Приобретено самое современное игровое, спортивное оборудование. Созданы все условия для организации учебно-воспитательной деятельности, всестороннего развития и полноценного комфортного прыбывания детей.

В детском саду будут действовать,три группы раннего возраста с 1,5 — до 3 лет, три группы младшего дошкольного возраста с 3 до 4 лет, три группы среднего дошкольного возраста с 4-5 лет, одна подготовительная, одна старшая группа и одна группа младшая разновозрастная.

 © sun9-39.userapi.com
Источник: https://ogtrk.ru/material.php?id=70573

Орел , Орловская область , новый детсад
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