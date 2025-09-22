22 сентября в селе Бельдяжки Кромского района Орловской области открыты селекционно-семеноводческий центр и картофелехранилище агропромышленного холдинга «Мираторг».

Новый объект стал ключевым элементом вертикально интегрированного проекта по производству картофеля для переработки на заводе «ГрандФрайз» мощностью 350 тысяч тонн сырья в год.

Инвестиции превысили 3 миллиарда рублей. Будет создано 160 новых рабочих мест. Производство элитных семян картофеля составит до 15 тысяч тонн в год.

«Благодаря этому уже с осени 2026 года сеть ресторанов „Вкусно — и точка“ будет ежегодно получать 120 тысяч тонн картофеля фри российского производства», — говорится в сообщении.

По данным властей, центр представляет собой современный складской комплекс для хранения и подработки семян, хранилища оборудованы современными линиями приемки и сортировки.

Под развитие семеноводства выделено 350 гектар земли, для производства товарного картофеля — более 2 тысяч гектар. В августе 2025 года введена в эксплуатацию вторая очередь склада для товарного картофеля мощностью 14,6 тысячи тонн, в сентябре 2025 года — третья очередь на 51,4 тысячи тонн, при этом суммарная мощность хранения достигла 81 тысячи тонн.

Научно-лабораторная база проекта, включающая лабораторию микроклонального размножения производительностью 100 тыс. микрорастений в год, лабораторию ПЦР-тестирования для диагностики патогенов и тепличный комплекс, была ранее развернута и успешно работает в Калининградской области. Эта межрегиональная система, где микроклональное размножение осуществляется в Калининграде, а дальнейшее доращивание и хранение семенного материала — на изолированных полях и новых мощностях в Брянской, Тульской и Орловской областях, минимизирует риски заражения. В работе используются 4 продовольственных и 2 технических сорта картофеля.

Цель проекта на 2025 год — производство 1 166 тонн суперэлиты и 15 000 тонн элиты, что полностью обеспечит внутренние потребности компании. Параллельно в рамках Подпрограммы ФНТП Министерства сельского хозяйства России «Развитие селекции и семеноводства картофеля в РФ на 2017-2030 годы» совместно с ведущими НИИ страны ведется селекционная работа по созданию пяти новых перспективных сортов картофеля как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Запуск центра по картофелю завершает формирование масштабной селекционно-семеноводческой программы «Мираторга».

Совокупные инвестиции в это направление превысили 6,7 млрд рублей.

Холдинг создал с нуля вертикально интегрированную систему по производству семян многолетних трав в Орловской области, зерновых и зернобобовых в Курской области, гибридов кукурузы, а теперь — и картофеля.

https://mirator...qidcnd418557923