В Орловской области выпустили первую партию авиаподогревателей

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В Орловской области работают над импортозамещением. Так, в городе Мценск выпустили первую сотню авиаподогревателей. Они заменят технику, которая попала под санкции Запада. Изготовили детали на Заводе специальной техники.

Данная продукция при помощи тёплого воздуха подогревает двигатели, а ещё при необходимости, кабины и салоны пассажирских самолётов.

До этого времени авиаподогреватели закупали в Европе. Сейчас же товар орловского предприятия остался без конкурентов.

Завод не только выпускает продукцию, но и занимается её разработкой.

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