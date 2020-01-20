В Удмуртии введён в строй крупный молочный комплекс

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Молочное животноводство Удмуртии берет новый виток в своем развитии — начиная с этого года сырое молоко будет производиться в круглосуточном режиме.

17 января в СПК «Колос» Вавожского района Удмуртии открылась первая очередь крупного молочного комплекса на 1712 голов КРС.

В запуск нового производства, оснащённого высокотехнологичным молочным оборудованием, уже инвестировано 300 млн руб. собственных средств предприятия.

Первая очередь комплекса включает два коровника по 428 скотомест каждый, молочно-доильный блок, четыре силосных траншеи и корпус навозоудаления с системой FlashFlume, позволяющая вести автоматическую сепарацию отходов жизнедеятельности животных. Твёрдая фракция будет использоваться в качестве подстилочного материала для коров вместо традиционного опила. Экономию ресурсов предусматривает и рекуперация воды: вода после охлаждения молока в танках-охладителях будет поступать для поения животных.

© udmurt.media

За комфорт коров отвечает компьютерная метеостанция, которая будет принимать направление и скорость ветра, закрывать-открывать рулонные и надувные шторы, которые заменили традиционные для ферм окна. А также принимать сигнал от температурных датчиков и автоматически включать-выключать установленные на полотке горизонтальные вентиляторы, функция которых — перемешивание слоев воздуха.

«Сердцем» нового молочного производства стал доильный зал «Карусель» производства шведской компании DeLaval. На вращающейся площадке одновременно размещаются 50 коров.

«Здесь у нас работает четыре доярки: одна начинает пенить, вторая сдаивает и вытирает, третья доярка ставит аппараты. Четвертая доярка в конце обрабатывает специальным раствором, чтобы в сосок не попала инфекция», — рассказывает Виктория Чашкина, доярка СХПК «Колос»

Продолжительность нахождения коровы на трибуне — восемь минут. За это время у неё сдаивают всё молоко. Оно моментально охлаждается в процессе поступления в специальный танк. Благодаря этому исключается сбивание жира.

Это третья «Карусель», запущенная в Удмуртии в последние годы. Но ее особенность в том, что она позволяет наладить производство молока в промышленном масштабе, то есть 24 часа в сутки семь дней в неделю. При этом сырье моментально охлаждается уже в процессе поступления в специальный танк, что обеспечивает ему наивысшее качество, а хозяйству — высокую цену на произведенную продукцию. Выйти на такой режим работы в хозяйстве планируют уже в ближайшие месяцы, после полного заполнения коровников животными.

Реализация инвестпроекта продолжается — уже возвёден каркас третьего коровника, он будет запущен в строй в ноябре текущего года. А в сентябре рядом с комплексом заработает кормовой центр, также оснащенный передовыми израильскими технологиями. Конечная цель, поставленная в «Колосе» — получать от каждой коровы по 30 кг молока, а суточные валовые надои по хозяйству довести до 100 т, и увеличить средний уровень зарплаты своих работников до 50 тыс. руб.

На новом объекте работает 20 сотрудников.

На сегодня «Колос» — уже признанный лидер молочного животноводства Удмуртии, занимает вторую строчку в ТОП производителей республики. Валовый надой по итогам 2019 года составил почти 25 тыс. т, рост к уровню 2018 года — 19%. Продуктивность за год выросла на 18% - 8437 кг на корову. На 11 молочно-товарных фермах сегодня содержатся более 3 тыс. дойных коров, общее поголовье КРС достигло 9160 голов.

© udmurt.media