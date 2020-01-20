В Санкт-Петербурге открылась новая школа

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Школа № 219 приняла первых учеников. Образовательное учреждение на юго-западе Санкт-Петербурга открыли почти на 9 месяцев раньше срока. Школа рассчитана на 55 классов и 1375 учащихся.

Двух- и трехэтажное здание школы располагает обеденным залом на 500 посадочных мест, двумя бассейнами, актовым залом, двумя библиотеками, а также тремя кабинетами информатики и двумя компьютерными кабинетами для начальных классов. На пришкольной площадке имеется круговая беговая дорожка, футбольное поле, площадка для разминки. Кроме того, школа спроектирована с душевыми, раздевалками, раздельными санузлами и пожаробезопасными зонами для инвалидов. Для учеников младших и старших классов предусмотрены отдельные входы.

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