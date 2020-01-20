В селении Джалка Чечни открыли новую школу и детский сад
В селе Джалка Гудермесского района состоялось открытие новой среднеобразовательной школы на 480 мест. Школа соответствует всем необходимым требованиям образовательного процесса.
Джалкинская СШ № 3 оборудована современной материально-технической базой, полностью укомплектована педагогическими кадрами, соответствует новейшим требованиям технического и санитарно-гигиенического регулирования. Для учеников предусмотрены комфортабельные учебные классы, актовый зал, библиотека с читальным залом, просторная столовая, медицинский пункт, отдельный блок с современным спортзалом.
Также в селе Джалка открыли детский сад на 140 мест. Средства на строительство объекта выделил региональный общественный фонд.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/7562467
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