В Мичуринске Тамбовской области состоялось открытие новой школы на 1275 мест

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В Тамбовской области 20 января официально приступила к работе новая школа № 5 «Научно-технологический центр имени И. В. Мичурина».

Школа рассчитана на 1275 мест и поделена на восемь корпусов. Два из них — для начальных классов, которых будет 14: пять первых классов, пять — вторых, по два — третьих и четвёртых классов. Все они будут заниматься в одну смену. Уже в этом учебном году за парты сядут 253 ребёнка. Добираться до школы ребята будут на автобусах по четырём утвержденным городским маршрутам.

В корпусах начальной школы расположены двадцать кабинетов, игровые комнаты, спальни, дошкольный мини-центр, активные рекреации, центр социальных исследований с различными лабораториями и диспут-клубом.

Школу начали возводить в 2017 году. В последние тридцать лет в наукограде не строили новых школ. Общая стоимость строительства школы составила 876 миллионов рублей. Из федерального бюджета выделено 736 миллионов рублей.

В новой школе оборудован современный медицинский блок. Он состоит из кабинета врача, изолятора, прививочного и процедурного кабинетов и комнаты гигиены.

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Поможет поддерживать и укреплять здоровье учащихся и плавательный бассейн, поделённый на четыре дорожки по 25 метров. В нём действует современная автоматизированная система очистки и фильтрации воды, два песочных фильтра, бактерицидная лампа. Одновременно плавать в бассейне смогут 30 школьников. Под него отведено помещение площадью 200 м2. Кроме самого бассейна, там есть кабинет медсестры и лаборатория для исследования проб воды.

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Также в учебном заведении есть кабинеты прикладных технологий по обработке дерева и композиционных материалов. Там ученики будут изучать технологические процессы обработки различных материалов с помощью высокотехнологичного оборудования и тренажёров. Для занятий хореографией в школе сделали отдельный зал. Он оборудован станками, зеркалами и специальным напольным покрытием.

На территории научно-технологического центра расположены спортивные площадки с тренажерами, теннисными столами, малыми игровыми формами. Есть спортивный зал и в самой школе. Его площадь составляет 1150 м2. Там есть тренерские комнаты, шесть раздевалок, душевые и шкафчики для одежды. Сам зал поделён на три блока: поле для мини-футбола стандартных размеров, баскетбольная и волейбольная площадки. При необходимости, с помощью специальных конструкций его можно разделить на три отдельные зоны. Так в нём одновременно смогут заниматься три разных класса.

В школе работает информационно-библиотечный центр. Он поделён на несколько зон: презентационная зона; диалог-клуб; зона досуга, где дети смогут играть в шахматы; зона, предназначенная для получения информационных ресурсов. А в компьютерный парк школы закупили более 200 единиц техники и оборудование для 3d-моделирования.

Столовая учебного заведения рассчитана на 400 посадочных мест.

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