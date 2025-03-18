На тамбовском «Пигменте» запущено производство добавок для строительных смесей

На тамбовском «Пигменте» запущено производство добавок для строительных смесейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
18 марта на тамбовском предприятии АО «Пигмент» запущено новое производство редиспергируемых полимерных порошков для сухих строительных смесей. Редиспергируемые полимерные порошки добавляют в строительные смеси, чтобы сделать их более прочными, пластичными, повысить удобство их нанесения. Также этот продукт используется при работе с наливными полами, в гидроизоляции.
Общий объем инвестиций в новое производство составляет около 400 млн рублей.
Таких производств в России пока немного, тамбовский завод стал третьим.
Подготовку к проекту нового производства начали еще в 2023 году. За это время подготовили цех, демонтировали старое оборудование и закупили новое. Пуско-наладочные работы отделения были завершены в первой половине 2024 года.
Производственное отделение в цеху «Пигмента» разделено на две части. В одной готовится жидкий полуфабрикат конечного продукта, а во второй части уже производят его сушку. На выходе получается готовый сухой продукт. Отделение полностью автоматизировано, управляется двумя людьми: аппаратчиком и контролирующим его начальником смены. В год отделение готово выпускать до 5 тысяч тонн сухого порошка.
Производство малоотходное. В процессе сушки в атмосферу испаряется только влага, другие отходы перемалываются и обратно поступают в производство, вырабатываемое тепло используется для обогрева заводских помещений.
На предприятии планируется дальнейшее расширение производства — создание второй линии сушки. Этот проект ориентирован уже на экспорт. Всё сырьё поступает от российских производителей.
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