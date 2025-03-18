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Kотенко Cергей 18 марта 2025, 16:35 76 Производство

На тамбовском «Пигменте» запущено производство добавок для строительных смесей

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 © tambov.gov.ru

18 марта на тамбовском предприятии АО «Пигмент» запущено новое производство редиспергируемых полимерных порошков для сухих строительных смесей. Редиспергируемые полимерные порошки добавляют в строительные смеси, чтобы сделать их более прочными, пластичными, повысить удобство их нанесения. Также этот продукт используется при работе с наливными полами, в гидроизоляции.

Общий объем инвестиций в новое производство составляет около 400 млн рублей.

Таких производств в России пока немного, тамбовский завод стал третьим.

Подготовку к проекту нового производства начали еще в 2023 году. За это время подготовили цех, демонтировали старое оборудование и закупили новое. Пуско-наладочные работы отделения были завершены в первой половине 2024 года.

Производственное отделение в цеху «Пигмента» разделено на две части. В одной готовится жидкий полуфабрикат конечного продукта, а во второй части уже производят его сушку. На выходе получается готовый сухой продукт. Отделение полностью автоматизировано, управляется двумя людьми: аппаратчиком и контролирующим его начальником смены. В год отделение готово выпускать до 5 тысяч тонн сухого порошка.

Производство малоотходное. В процессе сушки в атмосферу испаряется только влага, другие отходы перемалываются и обратно поступают в производство, вырабатываемое тепло используется для обогрева заводских помещений.

На предприятии планируется дальнейшее расширение производства — создание второй линии сушки. Этот проект ориентирован уже на экспорт. Всё сырьё поступает от российских производителей.

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Источник: top68.ru

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производство стройматериалов, Тамбовская область, импортозамещение
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